Carregar o carro elétrico em casa vai ficar mais caro! Saiba quanto vai pagar a partir de outubro

Os condutores de carros elétricos que carregam as baterias em casa vão ter custos acrescidos a partir do primeiro dia de outubro. A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos determinou um aumento na tarifa de Energia aplicável ao mercado regulado de eletricidade. Isso vai trazer um reflexo direto no valor das faturas domésticas. Esta subida de meio cêntimo por cada quilowatt-hora traduz-se num encarecimento de 2,7% na mensalidade.

O impacto prático nas contas mensais depende diretamente da quilometragem percorrida e da eficiência do carro. Para um automobilista que faça cerca de mil quilómetros por mês com um consumo médio de 18 kWh por cada centena de quilómetros, a subida bruta aproxima-se dos 90 cêntimos adicionais.

Trata-se de uma fração que integra a estrutura global da fatura de eletricidade, pelo que o valor exato no final do mês dependerá sempre da potência contratada e das outras componentes.

As razões da subida no mercado regulado

Esta correção das tarifas resulta dos mecanismos habituais de revisão trimestral do regulador energético. Este monitoriza os custos assumidos pelo Comercializador de Último Recurso. A evolução recente das cotações da energia no mercado grossista ultrapassou as estimativas iniciais projetadas para este ano civil.

Registaram uma variação significativa de 0,0176 euros por cada kWh. Face a essa derrapagem em relação ao modelo pré-definido, tornou-se obrigatória a aplicação das regras de ajuste estabelecidas pela legislação.

Na base desta pressão nos mercados de eletricidade encontra-se o agravamento dos preços internacionais associados ao gás natural. As tensões geopolíticas no Médio Oriente espoletaram oscilações violentas no mercado dos combustíveis fósseis e dos recursos primários, acabando por contaminar a geração elétrica europeia.

Com este novo ajuste estipulado pela autoridade reguladora para o último trimestre, o balanço global da evolução das tarifas reguladas durante o ano atinge agora uma subida média consolidada de 1,7%.

Mercado livre e comparação com motores a combustão

Esta revisão de preços não afeta a totalidade dos utilizadores em Portugal. A diretriz é vinculativa unicamente para os contratos domésticos ainda ativos no mercado regulado, universo que representava cerca de 779 mil clientes e uma quota modesta do consumo elétrico nacional.

As fornecedoras que operam no mercado livre não estão sujeitas à obrigatoriedade de replicar esta decisão tarifária, ficando eventuais atualizações dependentes das condições particulares e contratuais estabelecidas por cada comercializador.

Apesar deste encarecimento pontual, a utilização de veículos a bateria preserva uma vantagem financeira indiscutível perante os automóveis equipados com motor de combustão. Estimativas técnicas e associações do setor evidenciam que cumprir cem quilómetros com recurso a gasóleo ou gasolina continua a representar um encargo superior a dez euros nos postos convencionais.

Pelo contrário, quem carrega a bateria em ambiente doméstico, beneficiando de tarifas fora das horas de ponta, gasta menos de metade desse valor para percorrer a mesma distância.

O panorama reforça que, mesmo perante instabilidades temporárias nos preços da energia decorrentes de cenários externos complexos, a mobilidade elétrica mantém uma margem de poupança muito evidente para os utilizadores diários.

O segredo para minimizar qualquer oscilação futura passa pela monitorização rigorosa das faturas energéticas e pela seleção criteriosa do horário mais vantajoso para abastecer as viaturas.