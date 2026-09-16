Que museus, monumentos e palácios em Portugal pode visitar gratuitamente?
Há uma forma simples de visitar alguns dos principais museus e monumentos nacionais sem pagar entrada. Chama-se Acesso 52 e permite a residentes em Portugal escolher 52 dias por ano para visitar gratuitamente 37 espaços culturais.
O regime entrou em vigor a 1 de agosto de 2024 e alterou as regras que existiam até então. A gratuitidade, que estava limitada aos domingos e feriados, passou a poder ser utilizada em qualquer dia da semana.
Atualmente, a Museus e Monumentos de Portugal confirma que os residentes em Portugal têm direito a 52 dias de acesso gratuito, à escolha do visitante, aos 37 espaços abrangidos pelo programa.
Na prática, cada pessoa pode escolher os dias em que pretende utilizar este benefício ao longo do ano. O regime não está associado a um determinado dia da semana, permitindo optar por um dia útil ou por um fim de semana.
É possível visitar vários espaços no mesmo dia
Os 52 dias correspondem a dias de acesso gratuito e não ao número de museus ou monumentos que podem ser visitados.
Assim, no mesmo dia, é possível visitar mais do que um dos espaços abrangidos pelo regime. Em cada entrada é necessário apresentar o documento de identificação para que o acesso seja registado e contabilizado no limite anual.
Para a primeira entrada num determinado dia é feito o registo necessário para contabilizar os dias utilizados. A informação oficial indica a apresentação do Cartão de Cidadão e indicação do número de contribuinte.
Que museus e monumentos estão incluídos?
A lista reúne 37 museus, monumentos e palácios do universo da Museus e Monumentos de Portugal. Entre os espaços abrangidos encontram-se o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém, o Panteão Nacional, o Palácio Nacional da Ajuda, o Palácio Nacional de Mafra, o Convento de Cristo, a Fortaleza de Sagres e o Museu Nacional de Soares dos Reis.
A lista inclui ainda museus em várias regiões do país, como o Museu de Lamego, o Museu Nacional Grão Vasco, o Museu Nacional da Resistência e da Liberdade, o Museu Nacional de Conímbriga, o Museu de Alberto Sampaio e o Museu dos Biscainhos.
🏛️ Lista de Museus e Monumentos
- Convento de Cristo, em Tomar.
- Fortaleza de Sagres, em Vila do Bispo.
- Mosteiro de Alcobaça, em Alcobaça.
- Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha.
- Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.
- Museu de Alberto Sampaio e extensão no Palacete de Santiago, em Guimarães.
- Museu de Arte Popular, em Lisboa.
- Museu de Lamego, em Lamego.
- Museu José Malhoa, nas Caldas da Rainha.
- Museu Nacional da Música, em Mafra.
- Museu Nacional da Resistência e da Liberdade, em Peniche.
- Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa.
- Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa.
- Museu Nacional de Arte Contemporânea — Museu do Chiado, em Lisboa.
- Museu Nacional de Conímbriga, em Condeixa -a -Nova.
- Museu Nacional de Etnologia, em Lisboa.
- Museu Nacional de Machado de Castro, em Coimbra.
- Museu Nacional de Soares dos Reis e Casa-Museu Fernando de Castro, no Porto.
- Museu Nacional do Azulejo, em Lisboa.
- Museu Nacional do Teatro e da Dança, em Lisboa.
- Museu Nacional do Traje, em Lisboa.
- Museu Nacional dos Coches e Picadeiro Real, em Lisboa.
- Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo e Igreja das Mercês, em Évora.
- Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu.
- Museu Rainha D. Leonor e extensão na Igreja de Santo Amaro, em Beja.
- Paço dos Duques, Castelo de Guimarães e Igreja de São Miguel do Castelo, em Guimarães.
- Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.
- Palácio Nacional de Mafra, em Mafra.
- Panteão Nacional, em Lisboa.
- Torre de Belém, em Lisboa.
- Museu D. Diogo de Sousa, em Braga.
- Museu dos Biscainhos, em Braga.
- Museu da Terra de Miranda, em Miranda do Douro.
- Museu do Abade de Baçal, em Bragança.
- Museu Dr. Joaquim Manso, na Nazaré.
- Museu da Cerâmica, em Caldas da Rainha.
- Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, em Lisboa.
Importa clarificar que o benefício não corresponde à entrada gratuita em todos os museus de Portugal, aplicando-se aos 37 museus, monumentos e palácios abrangidos pelo Acesso 52.