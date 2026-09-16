Que museus, monumentos e palácios em Portugal pode visitar gratuitamente?

Há uma forma simples de visitar alguns dos principais museus e monumentos nacionais sem pagar entrada. Chama-se Acesso 52 e permite a residentes em Portugal escolher 52 dias por ano para visitar gratuitamente 37 espaços culturais.

O regime entrou em vigor a 1 de agosto de 2024 e alterou as regras que existiam até então. A gratuitidade, que estava limitada aos domingos e feriados, passou a poder ser utilizada em qualquer dia da semana.

Atualmente, a Museus e Monumentos de Portugal confirma que os residentes em Portugal têm direito a 52 dias de acesso gratuito, à escolha do visitante, aos 37 espaços abrangidos pelo programa.

Na prática, cada pessoa pode escolher os dias em que pretende utilizar este benefício ao longo do ano. O regime não está associado a um determinado dia da semana, permitindo optar por um dia útil ou por um fim de semana.

É possível visitar vários espaços no mesmo dia

Os 52 dias correspondem a dias de acesso gratuito e não ao número de museus ou monumentos que podem ser visitados.

Assim, no mesmo dia, é possível visitar mais do que um dos espaços abrangidos pelo regime. Em cada entrada é necessário apresentar o documento de identificação para que o acesso seja registado e contabilizado no limite anual.

Para a primeira entrada num determinado dia é feito o registo necessário para contabilizar os dias utilizados. A informação oficial indica a apresentação do Cartão de Cidadão e indicação do número de contribuinte.

Que museus e monumentos estão incluídos?

A lista reúne 37 museus, monumentos e palácios do universo da Museus e Monumentos de Portugal. Entre os espaços abrangidos encontram-se o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém, o Panteão Nacional, o Palácio Nacional da Ajuda, o Palácio Nacional de Mafra, o Convento de Cristo, a Fortaleza de Sagres e o Museu Nacional de Soares dos Reis.

A lista inclui ainda museus em várias regiões do país, como o Museu de Lamego, o Museu Nacional Grão Vasco, o Museu Nacional da Resistência e da Liberdade, o Museu Nacional de Conímbriga, o Museu de Alberto Sampaio e o Museu dos Biscainhos.

🏛️ Lista de Museus e Monumentos Convento de Cristo, em Tomar.

Fortaleza de Sagres, em Vila do Bispo.

Mosteiro de Alcobaça, em Alcobaça.

Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha.

Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

Museu de Alberto Sampaio e extensão no Palacete de Santiago, em Guimarães.

Museu de Arte Popular, em Lisboa.

Museu de Lamego, em Lamego.

Museu José Malhoa, nas Caldas da Rainha.

Museu Nacional da Música, em Mafra.

Museu Nacional da Resistência e da Liberdade, em Peniche.

Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa.

Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa.

Museu Nacional de Arte Contemporânea — Museu do Chiado, em Lisboa.

Museu Nacional de Conímbriga, em Condeixa -a -Nova.

Museu Nacional de Etnologia, em Lisboa.

Museu Nacional de Machado de Castro, em Coimbra.

Museu Nacional de Soares dos Reis e Casa-Museu Fernando de Castro, no Porto.

Museu Nacional do Azulejo, em Lisboa.

Museu Nacional do Teatro e da Dança, em Lisboa.

Museu Nacional do Traje, em Lisboa.

Museu Nacional dos Coches e Picadeiro Real, em Lisboa.

Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo e Igreja das Mercês, em Évora.

Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu.

Museu Rainha D. Leonor e extensão na Igreja de Santo Amaro, em Beja.

Paço dos Duques, Castelo de Guimarães e Igreja de São Miguel do Castelo, em Guimarães.

Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

Palácio Nacional de Mafra, em Mafra.

Panteão Nacional, em Lisboa.

Torre de Belém, em Lisboa.

Museu D. Diogo de Sousa, em Braga.

Museu dos Biscainhos, em Braga.

Museu da Terra de Miranda, em Miranda do Douro.

Museu do Abade de Baçal, em Bragança.

Museu Dr. Joaquim Manso, na Nazaré.

Museu da Cerâmica, em Caldas da Rainha.

Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, em Lisboa. museusemonumentos.pt

Importa clarificar que o benefício não corresponde à entrada gratuita em todos os museus de Portugal, aplicando-se aos 37 museus, monumentos e palácios abrangidos pelo Acesso 52.