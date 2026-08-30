Amazon já tem produtos em segunda mão com preços mais baixos. Espreite as oportunidades!

A Amazon está a promover uma seleção de produtos em segunda mão, numa oportunidade para encontrar equipamentos e outros artigos a preços mais baixos. Entre produtos devolvidos, artigos usados e embalagens abertas, já há descontos em vigor que podem justificar uma visita à campanha, que decorre entre 1 e 10 de setembro.

Comprar um produto usado nem sempre significa aceitar grandes compromissos. Na Amazon, a categoria de produtos em segunda mão inclui artigos devolvidos por clientes, produtos usados e artigos cuja embalagem foi aberta, disponibilizados novamente para venda a preços mais competitivos.

A plataforma apresenta diferentes estados de conservação, incluindo "Como novo", "Muito bom", "Bom" e "Aceitável", permitindo perceber o estado do artigo antes de avançar com a compra, bem como comparar a diferença de preço face a uma unidade nova.

Há tecnologia entre as oportunidades

A seleção pode ser particularmente interessante para quem procura tecnologia sem querer pagar o preço de um produto novo. Computadores, tablets, televisores, consolas, câmaras, auscultadores e outros equipamentos estão entre as categorias abrangidas pelo ecossistema de produtos reacondicionados e em segunda mão da Amazon.

Como acontece com qualquer compra de um produto usado, é importante verificar o estado indicado, a descrição do artigo e a diferença de preço relativamente à versão nova.

Em alguns casos, a poupança pode ser bastante significativa, enquanto noutras situações poderá compensar optar pelo produto novo.

Para quem está atento aos preços e não faz questão de receber um produto acabado de sair da caixa, esta pode ser uma boa altura para procurar oportunidades na Amazon.

Aproveite a campanha aqui

Leia também: