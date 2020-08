Huawei estará a preparar um verdadeiro bloco de notas digital

A Huawei, tal como a Samsung e a LG, já tem as suas propostas para o segmento de smartphones dobráveis. Este tipo de produto é ainda visto por muitos como inútil e, na verdade, há ainda um logo caminho a percorrer em vários aspetos, principalmente no que respeita à qualidade do próprio ecrã.

Uma patente recentemente registada pela marca revela que poderá estar a preparar-se para lançar um smartphone com ecrã dobrável, mas com caneta. Assim, será capaz de oferecer um bloco de notas verdadeiramente digital.

A Huawei acabou de receber a aprovação de uma patente registada em 2019, pelo CNIPA. Trata-se de um produto dobrável, à semelhança do seu Huawei Mate Xs, com ecrã dobrável.

A grande novidade vai para a caneta que funciona no ecrã tátil. Além disso, existe um outro ecrã lateral que parece oferecer opções de edição e formatação. Segundo a descrição, é denominado de sub-display.

O sub-display está acessível tanto com o smartphone aberto, como com ele fechado. É nessa zona que será encaixada a caneta, apelidada de M Pen.

Pelas imagens divulgadas, o smartphone dobrável terá ainda quatro câmaras, num módulo principal, e duas, posicionadas no sub-display. Não são visíveis portas ou botões além da entrada para a caneta.

Em novembro, a empresa deverá apresentar uma nova versão do seu smartphone dobrável, mas não, até ao momento, indicação de que possa trazer consigo caneta.

O que esperar da Huawei ainda este ano

No início de setembro, a Huawei deverá anunciar a sua linha Mate 40. Os smartphones deverão ser anunciados com um novo SoC HiSilicon Kirin 9000 e nas versões normal e Pro. A versão Pro, pelo que os rumores indicam, deverá vir já com a EMUI 11. Neste evento a Huawei deverá também lançar um relógio.

Sobre o Watch Fit já se conhece bastante…

Além dos smartphones, ainda sem data marcada, mas a contar que seja por volta do mês de novembro, espera-se então que seja apresentado o Mate X2, a nova geração dos Huawei Nova e dos Huawei Y. Haverá ainda espaço para uns earbuds, que deverão até ser apresentados aquando da linha Mate.