New Super Lucky’s Tale com lançamento para breve

Os estúdios texanos Playful Studios revelaram oficialmente a data de lançamento do sucessor do seu jogo de plataformas, Super Lucky’s Tale: New Super Lucky’s Tale.

Venham conhecer um pouco mais deste jogo de plataformas que chegará em breve para Xbox One e Playstation 4.

Super Lucky’s Tale foi, quando surgiu em 2017, uma agradável surpresa no mundo dos jogos de plataformas.

Com uma jogabilidade bastante diversificada e com algumas inovações na jogabilidade, o jogo apresentou-se como uma ótima alternativa para uma tarde de jogo em família.

A Playful Studios revelou recentemente que o sucessor de Super Lucky’s Tale e que vai chegar este ano, já tem data de lançamento oficial. É a 21 de agosto que New Super Lucky’s Tale chegará à Playstation 4 (em formato físico) e à Xbox One (em formato digital) no próximo dia 21 de agosto. A versão da Nintendo Switch já se encontra disponível.

Segundo os responsáveis da Playful, o jogo será uma celebração em homenagem a jogos de plataforma 3D, com toneladas de ‘items’ e colecionáveis para encontrar, recompensas escondidas, personagens memoráveis para encontrar entre muito mais…

A história que New Super Lucky’s Tale acompanha, leva a raposa Lucky numa procura por um Book of Ages (Livro dos Tempos) mas, é claro que num jogo como este, a história não é o mais importante.

O mais valioso em Super Lucky’s Tale e que se espera neste seguidor, é a jogabilidade de plataformas altamente divertida, acessível e com mecânicas e jogos inovadores que divirtam e mantenham os elementos da família (do miúdo ao graúdo) entretidos em sessões e jogo divertida.

New Super Lucky’s Tale chega -à Playstation 4 e Xbox One a 21 de agosto.

New Super Lucky’s Tale