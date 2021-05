Utilizador está a tentar ligar uma GTX 1080 a um Raspberry Pi… só porque sim

A Internet é um enorme mundo compactado onde descobrimos coisas novas diariamente. E no que respeita ao segmento hardware, há várias pessoas que se dedicam a arriscar diferentes experiências, umas mais seguras do que outras ou com mais ou menos utilidade.

Desta forma, hoje falamos sobre um utilizador que está a tentar ligar uma placa gráfica GTX 1080 da Nvidia a um Raspberry Pi. Mas sem nenhum motivo aparente ou sem tirar um proveito prático disso.

Os Raspberry Pi são pequenos computadores que já conquistaram adeptos pelos quatro contos do mundo. No entanto, como seria de esperar, também têm as suas limitações. E, por isso, vai sempre haver quem tente incrementar as capacidades dos equipamentos, para além da versão padrão.

Ligar uma placa GTX 1080 a um Raspberry Pi

O utilizador Jeff Geerling já anda há algum tempo a tentar perceber de que forma é possível ligar uma placa gráfica Nvidia GTX 1080 a um Raspberry Pi Compute Module 4. E, apesar de ainda não ter conseguido atingir o seu objetivo, Geerling tem-se esforçado e já descobriu algumas formas de, eventualmente, ter sucesso nesta missão.

O utilizador e youtuber descobriu anteriormente que o Raspberry Pi Compute Module 4 tem um slot acessível para placas PCIe. E apesar de essa opção ser limitada a uma interface 1x de uma pista PCIe, na teoria é possível usá-lo para ligar uma placa gráfica a este pequeno computador.

Segundo Geerling, esta experiência permitiria, entre outras situações, aproveitar assim todo o poder para jogos, renderização, CUDA ou até mesmo a mineração de criptomoedas.

Geerling já anda há algum tempo a testar ligar várias placas gráficas diferentes no PCIe, e a mais recente ‘vítima’ foi então a GTX 1080. Mas o youtuber também já recorreu a outros equipamentos, como placas USB, adaptadores M.2 NVMe, placas de rede, etc.

Pode ver todo o vídeo com esta experiência aqui.

Leia também: