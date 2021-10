TSMC já prepara uma versão melhorada da litografia de 3nm para o 2º semestre de 2023

Não é por acaso que a TSMC é a fabricante mais poderosa atualmente em todo o mundo. Ao nível de inovação e importância dos clientes e dos produtos, esta é sem dúvida a empresa mais forte do momento no setor da indústria tecnológica.

O grande segredo para este sucesso é a constante inovação e aposta em tecnologias de ponta. Desta forma, a fabricante taiwanesa referiu que já está a trabalhar numa versão melhorada do seu processo de fabrico de 3nm que deverá chegar no segundo semestre de 2023.

Talvez o leitor esteja a pensar que ainda nem a litografia de 3nm chegou e já se fala numa versão melhorada da mesma. Sim, mas a verdade é que no mundo da tecnologia parar é morrer e cair no esquecimento. Muito mais se falarmos no setor industrial onde cada vez mais as fabricantes têm que conquistar a confiança e atenção dos clientes de forma a serem as escolhidas para a produção dos equipamentos das mesmas.

E, claro está, uma das maneiras mais adequadas de ser as escolhas da marca é apostar na inovação e na garantia de que os produtos serão fabricados com as mais avançadas tecnologias do mercado, a médio e longo prazo.

TSMC trabalha em 3nm melhorados para 2023

Dessa forma, a TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) revelou agora que já está a trabalhar numa versão melhorada do processo de fabrico de 3nm e que este poderá chegar no segundo semestre de 2023. Sabemos que a litografia de 3nm (N3) chegará em meados do segundo semestre do próximo ano, e que a fabricante taiwanesa será capaz de garantir a sua produção em massa da mesma. Mas a versão melhorada chegará um ano depois e será designada de N3E.

De acordo com C. C. Wei, CEO da TSMC:

A nossa tecnologia N3 usará a estrutura de transístores FinFET para oferecer aos nossos clientes a melhor maturidade, desempenho e custo de tecnologia. Continuamos a ver um alto nível de envolvimento do cliente na N3. A N3E contará com uma janela de processo de fabrico aprimorada, com maior desempenho, potência e produção. A produção em massa dos primeiros chips N3E está planeada para um ano após o N3.

Para já não foi especificado quais as melhorias em concreto que esta versão melhorada terá em relação ao chip de 3nm original.

O próximo iPhone 14 da Apple deverá ser o primeiro contemplado com o processo de 3nm da TSMC, que definirá o seu processador A16 Bionic. Por sua vez, depois destas informações, então em 2023 também os smartphones da Apple podem estrear a versão melhorada N3E.