Preço da eletricidade volta a subir e atinge segundo valor mais alto

Com o abrandamento da pandemia, o mundo vive agora uma série de crises. É a crise dos combustíveis, da energia, dos semicondutores e até já se fala numa possível crise dos cereais.

Relativamente ao preço da eletricidade no mercado grossista ('pool'), as últimas informações indicam uma subida para o segundo valor mais elevado.

Preço máximo ded eletricidade alcançado hoje foi de 265,00 euros/MWh

Como temos vindo a acompanhar, o preço da eletricidade no mercado grossista ibérico (Mibel) tem atingido valores recorde! O preço da eletricidade atingiu na passada quinta-feira os 288,53€/MWh, o valor mais elevado segundo dados do operador que gere o mercado ibérico diário e intradiário (OMIE). Hoje o valor está nos 231,82 euros por megawatt hora (MWh), o segundo mais alto desde que há registo.

De acordo com informação da página do OMIE, operador de mercado elétrico designado para a gestão do mercado diário e intradiário de eletricidade na Península Ibérica, o preço máximo alcançado hoje foi de 265,00 euros/MWh e o mínimo de 201,06 euros/MWh, tendo sido transacionados 136 GWh de energia, a um preço médio de 231,82 euros por MWh.

Com esta nova subida, o preço da eletricidade de hoje (terceira sexta-feira do mês) excede pela oitava vez a barreira dos 200 euros/MWh, todos registados em outubro, e é o quintuplo do valor registado no 'pool' na terceira sexta-feira de outubro do ano passado (43,33 euros).

Durante a primeira quinzena de outubro, o preço do mercado grossista atingiu em média 202,8 euros/MWh, ou seja, o mês mais caro da história.

A escalada dos preços que afeta grande parte da Europa deve-se, entre outros fatores, ao aumento do custo do gás nos mercados internacionais, que é utilizado em centrais elétricas de ciclo combinado, e ao aumento do preço dos direitos de emissão de dióxido de carbono (CO2).