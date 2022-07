TSMC já controla 70% de toda a produção de chips para smartphones

Depois da escassez de chips que deixou grande parte dos utilizadores à beira de um ataque de nervos, as fabricantes estão cada vez mais empenhadas em recuperar o tempo, e o dinheiro, perdido. Para isso, são constantes as informações sobre o setor da indústria tecnológica e é evidente o esforço das empresas em trazer as mais recentes novidades para o mercado.

No entanto, no meio de todo este segmento, há um nome que se destaca: a TSMC. E de acordo com os últimos dados revelados, a gigante taiwanesa já controla 70% de toda a produção global de chips para smartphones.

TSMC produz 70% de todos os chips para smartphones

Segundo os resultados de um estudo publicado pela Counterpoint Technology Market Research, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) já controla um total de 69,9% de toda a produção de chips destinados ao setor dos smartphones.

Este estudo diz respeito à produção de chips para smartphones ao longo do primeiro trimestre de 2022, sendo que as estatísticas do mesmo incluem o lançamento de SoCs, processadores de aplicações discretos e modems individuais. E, neste campo, a taiwanesa lidera então com praticamente 70% da produção global.

Os dados mostram ainda que o envio dos produtos listados pela empresa de pesquisa diminuíram em 5% no período entre janeiro e março deste ano, comparativamente ao ano anterior. Contudo, tal justifica-se por questões de necessidade sazonal, a atual situação geopolítica e ainda o excesso de oferta nos últimos três meses de 2021.

Por outro lado, a nível financeiro, o crescimento anual foi de 23%, estando este associado a um aumento na participação referente aos produtos mais caros, como, por exemplo, os equipamentos com suporte à rede 5G.

Tal como podemos ver pelo gráfico anterior, 30% refere-se à produção realizada pela Samsung Foundry, enquanto que os restantes 0,1% são controlados por outras fabricantes.

Samsung lidera na tecnologia de 4 nm e 5 nm

Se falarmos dos produtos fabricados com tecnologia avançadas ao nível da litografia de 4 nm e 5 nm, a sul-coreana Samsung lidera com uma participação de 60%, enquanto que a TSMC detém os restantes 40%. Mas, no primeiro trimestre de 2021 o cenário era completamente diferente, como podemos ver pelo gráfico abaixo.

A Samsung tem feito movimentações interessantes, sendo que recentemente anunciou o início da produção dos chips de 3 nm, ultrapassando assim a rival de Taiwan. Para além disso, a fabricante da Coreia do Sul investiu recentemente 11 mil milhões de dólares em máquinas EUV da holandesa ASML.