Samsung pode ter de oferecer carregamento sem fios se não pagar multa milionária

Para além das baterias, os utilizadores de smartphones procuram equipamentos com carregamento rápida, de preferência sem fios. A Samsung tem crescido de forma lenta nestas tecnologias, mas agora tem um problema em mãos. Poderá ter de deixar de fornecer carregamento sem fios, por ter violado patentes de outra empresa.

Samsung pode abandonar carregamento sem fios

A Samsung é uma empresa que mantém uma linha conservadora no que diz respeito às tecnologias de carregamento. No entanto, ironicamente, a Samsung tem agora de pagar 192 milhões de dólares por violação de patente de carregamento sem fios nos seus dispositivos Galaxy.

A Mojo Mobility, uma empresa que desenvolve tecnologias de carregamento sem fios, interpôs uma ação judicial contra a Samsung em 2022. Esta alegou que a gigante sul-coreana violou cinco das suas patentes em implementações de carregamento sem fios.

Segundo o processo, a Samsung tem usado os desenvolvimentos patenteados sem autorização desde 2016. Terá implementado as tecnologias em smartphones, smartwatches e mais produtos. O caso teve um primeiro julgamento e sentença em que a Samsung teve de pagar 67,5 milhões de dólares e royalties de 1,50 dólares por cada telefone Galaxy que integrasse as tecnologias patenteadas da Mojo Mobility.

Empresa terá de pagar multa milionária

No entanto, durante o primeiro julgamento, houve confusão entre os termos “royalties correntes” e “royalties de montante fixo”. Por isso, o tribunal anulou a sentença e ordenou um novo julgamento. Como resultado, a Samsung tem agora de pagar 192 milhões de dólares por violação de patentes de carregamento sem fios.

Em 2023, a Samsung interpôs uma ação judicial para invalidar as cinco patentes de carregamento sem fios afetadas. No entanto, parece que no final os esforços da empresa foram em vão. Steven Pollinger, em representação da Mojo Mobility, disse que as duas empresas tiveram alguns encontros em tribunais na última década. Agora, a Samsung deverá pagar a multa se quiser manter o carregamento sem fios nos dispositivos Galaxy.

Noutros casos, como a Apple versus a Masimo, a empresa visada optou por simplesmente remover o recurso afetado pela patente. Os dispositivos Apple Watch perderam a funcionalidade de rastreio de oxigénio no sangue porque a Apple não quis pagar um acordo de licenciamento. No entanto, a funcionalidade de carregamento sem fios é demasiado importante na indústria de tecnologia atual para ser abandonada.