Jony Ive, ex-chefe de design da Apple, juntou-se à OpenAI para criar hardware baseado em IA

Foi em 2019 que Jony Ive resolveu deixar a Apple. Com um passado de relevo no design nos produtos da gigante de Cupertino, abraçou novos desafios e procurou criar o seu espaço próprio. Agora, surge a informação de que Jony Ive estará associado à OpenAI para criar hardware baseado em IA. O que será que está para chegar?

Jony Ive juntou-se à OpenAI e Sam Altman

O ex-designer da Apple, Jony Ive, e o cofundador da OpenAI, Sam Altman, estão a unir-se num novo projeto ambicioso e procuram a criação de hardware baseado em IA. Numa entrevista dada ao The New York Times, Ive confirmou que trabalha em estreita colaboração com Altman e uma pequena equipa para construir um novo tipo de dispositivo alimentado por IA generativa.

Por agora, pouco se sabe sobre o produto em si, sabe-se que não se parecerá com um smartphone. O dispositivo está a ser concebido de raiz para aproveitar as capacidades de IA enquanto se concentra num formato totalmente novo. Acreditam que esta abordagem poderá superar os problemas que afetaram o hardware de IA lançado até agora, como o Rabbit R1.

Segundo a informação partilhada agora, o modelo de linguagem da OpenAI servirá como a base da IA. Ive e Altman recrutaram cerca de 10 colaboradores até agora e pretendem angariar mil milhões de dólares em capital de risco até 2024. Acreditam que os recursos avançados da IA ​​se prestam ao tratamento de pedidos complexos dos utilizadores de formas que alteram as expectativas sobre que o hardware pode fazer.

Projeto quer criar hardware baseado em IA

Se for bem-sucedido, este projeto marcará o regresso de Jony Ive à definição do design de produtos após deixar a Apple em 2019. Como Diretor de Design da Apple durante décadas, Ive foi a força criativa por detrás de produtos icónicos como o iMac, iPod, iPhone, iPad e Apple Watch. Deixou a Apple porque queria “concentrar a sua atenção no design de wearables e produtos de saúde e bem-estar”.

A LoveFrom opera no escritório de Jony Ive em São Francisco, com pouca presença online para além de um único registo de marca registada. O seu único cliente conhecido até ao momento é a Airbnb, que assinou uma parceria plurianual em 2020.

Os desafios enfrentados por Jony Ive e Sam Altman são imensos. As propostas anteriores de dispositivos de IA independentes falharam porque os utilizadores preferem usar smartphones versáteis para as funções de IA. Para ter sucesso, este hardware terá de oferecer recursos transformadores e convenientes, para além do que é existe atualmente nos dispositivos móveis.