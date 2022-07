Rússia atravessa uma escassez de teclados com as letras russas

Enquanto a guerra na Ucrânia continua dia após dia, mantêm-se também as várias sanções e consequências aplicadas à Rússia. Estas têm afetado diversos setores do mercado do país de Vladimir Putin, sendo que o tecnológico tem sido um dos mais atingidos.

De acordo com as mais recentes informações, a Rússia atravessa agora uma escassez de teclados onde constem teclas com as letras russas. Como tal, a solução passa por importar teclados estrangeiros e gravar nesses as letras do país.

Rússia tem dificuldade em encontrar teclados com letras russas

Segundo as últimas informações do mundo tecnológico, a Rússia está a sofrer uma escassez de teclados com as letras russas, a qual se junta à dificuldade do país euroasiático em conseguir aceder a outros componentes tecnológicos devido às sanções impostas. Esta falta de teclados com o layout russo, entre outros equipamentos, acontece devido à recusa das fabricantes em enviá-los para o país liderado por Vladimir Putin.

A forma como a Rússia está a tentar lidar com esta situação é através de 'importações paralelas', ou seja, a partir da compra de teclados na China, Sérvia, Turquia ou Emirados Árabes Unidos e enviá-los para o país, mas sem a autorização dos donos das marcas registadas, como aponta o The Moscow Times.

Como tal, o Ministério da Indústria e do Comércio informou que os fornecedores poderiam depois gravar as letras russas nos teclados desses países, o que não afetaria significativamente o preço do produto. Segundo uma fonte do jornal Kommersant, numa fabricante de computadores portáteis a gravação poderá custar cerca de 32 dólares.

Por outro lado, a gravação de letras em teclados desktop é algo muito usado numa escala industrial. Mas tal torna-se muito mais complicado quando se trata de computadores portáteis, uma vez que existem centenas de modelos, e cada um com teclados diferentes. Neste caso, a solução que os comerciantes encontram é colar autocolantes com letras russas nas teclas desses produtos.

Teclados estrangeiros na Rússia podem chegar aos 10%

Segundo os dados revelados pelo comerciante M. Video-Eldorado, entre janeiro e junho de 2022, a Rússia já importou 2 milhões de teclados no valor de 69 milhões de dólares e 1,4 milhões de portáteis no valor de 1,5 mil milhões de dólares.

Por sua vez, os especialistas estimam que a participação de teclados sem layout russo que chegam ao país poderá atingir os 10% até ao final deste ano.