Estudo diz que jogar videojogos não parece ter um impacto na saúde mental

No que respeita ao mundo gaming, há ainda muito a ideia e associação de que os jogos eletrónicos causam algum impacto na saúde mental e no comportamento de quem os joga. E se nos focarmos apenas nos jogos com conteúdos mais violentos, como armas, mortes, roubos, etc., então, nesse caso, existe normalmente a tendência de assumir que o jogador se poderá tornar mais agressivo devido a jogá-los.

Mas, tal como já outras fontes indicaram anteriormente, um recente estudo indica agora que os videojogos não parecem ter um impacto significativo na saúde mental dos jogadores. Mas vamos então ficar a conhecer os resultados desta pesquisa.

Jogar videojogos não tem impacto na saúde mental

De acordo com um recente estudo da Universidade de Oxford, e divulgado pelo jornal Público, parece que os videojogos não têm um impacto negativo na saúde mental dos jogadores. Como tal, os resultados deste mesmo estudo, parecem tranquilizar sobretudo os pais e os encarregados das crianças e dos jovens no sentido de fortalecer a tese de que jogar computador, ou noutras plataformas, não prejudica nem afeta negativamente o comportamento do sujeito.

No entanto, o estudo, que foi revelado nesta quarta-feira (27) sublinha que há uma diferença entre o ato de jogar por puro prazer, e como uma atividade no meio de outras, e o jogar por necessidade sendo que, neste último caso, tal já se poderá encaixar num problema de Dependência de Internet e Jogos Eletrónicos, como já aqui falámos.

Segundo Andrew K. Przybylski, que é um dos autores do estudo, não é a quantidade que importa, mas sim a qualidade do tempo que é gasto a jogar que promove a sensação de bem-estar. O especialista adianta ainda que "se os jogadores sentiam que tinham que jogar, sentiam-se piores. Se jogaram por prazer, os dados não sugeriram que isso afetasse a sua saúde mental. Parecia dar-lhes um forte sentimento positivo".

Para já este é o maior estudo sobre o assunto já realizado. Para o efeito foram considerados perto de 40.000 jogadores que partilharam informação da sua experiência em tempo real durante um período de seis semanas. Num total de 30 editoras de jogos, apenas 7 concordaram em colaborar e esse foi também o número de jogos analisados, mais concretamente: Animal Crossing: New Horizons, Apex Legends, Eve Online, Forza Horizon 4, Gran Turismo Sport, Outriders e The Crew 2.

Em suma, o fundamental nesta questão é perceber se a pessoa joga porque gosta ou se é porque sente a falta e precisa para se sentir bem. No caso das Dependências de Jogos Eletrónicos, estas promovem várias consequências, como o isolamento, alterações de sono, irritabilidade, problemas de alimentação, dificuldades escolares, problemas de socialização, interferência nas atividades do dia-a-dia, entre outros.