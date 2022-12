Radeon RX 7900 XTX da AMD aparece em França por 1.319 euros

A AMD anunicou a sua nova linha de placas gráficas e estreou-a com as Radeon RX 7900 XTX e Radeon RX 7900 XT. Esperava-se que a nova gama viesse para competir com as GeForce RTX 40 da Nvidia, mas a empresa de Lisa Su frisou que estes equipamentos não iriam rivalizar com as gamas acima de 1.000 euros.

No entanto algumas das notícias mais recentes dão conta de que estas novas GPUs podem ver o ser valor significativamente aumentado. E as últimas informações do mercado revelam que surgiu agora na França a topo de gama Radeon RX 7900 XTX por 1.319 euros, muito acima dos 999 dólares (sem impostos) inicialmente recomendados pela marca.

Radeon RX 7900 XTX aparece na França por 1.319 euros

Na semana passada mostrámos que surgiram na China informações de que alguns modelos da Radeon RX 7900 XTX da AMD estavam listados a preços superiores ao recomendado e já mesmo ao nível da GeForce RTX 4090 da Nvidia.

Mas agora tal acontece mais perto de nós, concretamente na Amazon da França, onde foi encontrado um modelo personalizado Sapphire desta nova placa gráfica topo de gama da AMD a um preço de 1.319 euros (~1.390 dólares), quase 400 dólares acima dos US$ 999 inicialmente recomendados pela fabricante norte-americana, o que representa um aumento a rondar os 40%.

De acordo com as especificações, a Radeon RX 7900 XTX irá competir com a GeForce RTX 4080. No entanto, esta mais recente placa gráfica da Nvidia tem sofrido várias descida de preço, sendo que as últimas notícias mostram que nalgumas lojas já está mesmo 116€ abaixo do recomendado. Portanto, a competição será sobretudo ao nível do desempenho, pois o preço entre ambas já vai com uma significiativa distância.

Por outro lado, possivelmente este aumento de preço das GPUs da AMD já era esperado por alguns utilizadores mais atentos às notícias deste segmento. Segundo o canal Wccftech, a empresa de Lisa Su não deverá manter o preço recomendado por muito tempo e espera-se que nos próximos dias esse valor aumente, sobretudo nos modelos personalizados.