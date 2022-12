Ao longo dos anos o Chrome tem recebido muitas novidades na sua interface para ser mais simples de usar. estas são pequenas melhorias, mas que mudam completamente a forma como este browser é usado no dia a dia.

Mais uma prova disso chegou agora a esta proposta da Google, com uma ajuda essencial na pesquisa do Chrome. Não falamos de conteúdos da Internet, mas sim todos os elementos presentes neste browser. Aprenda agora como pode explorar esta pesquisa.

O Chrome 108 chegou na semana passada e a Google aproveitou para lhe dar muitas novidades. Muitas foram já reveladas e elevam este browser para um novo patamar. Uma alteração importante veio na pesquisa, mas agora dentro do próprio browser.

A partir desta versão, podem colocar na barra de endereço o carater @ para conseguir pesquisa nos separadores abertos, no histórico ou nos favoritos. Ao escrever este @, surge de imediato atalhos para estes 3 elementos. Estes podem ser chamados diretamente com @tabs, @bookmarks e @history.

No primeiro caso, @tabs, o utilizador pode pesquisar no endereço ou na descrição do separador. Basta colocar uma ou mais palavras para ser mostrado de imediato onde esse valor está presente e pode, naturalmente, ser usado.

Em segundo lugar (@bookmarks) temos um comportamento similar ao anterior, mas desta vez associado aos favoritos. Tudo será procurado com detalhe, evitando que tenha de ser aberta a zona de dedicada aos favoritos do Chrome da Google.

anterior próxima

Por fim, temos o histórico (@history), que mais uma vez usa o mesmo princípio. O utilizador chama a pesquisa e depois coloca os termos que quer procurar dentro do seu histórico. Depois, e na lista de resultados, o utilizador só precisa de abrir o separador pretendido.

Estes novos atalhos trazem de novo uma forma simples de pesquisar dentro do Chrome. Sem tocar no rato e apenas com o teclado, o utilizador encontra tudo o que quer neste browser e assim usar o que tem já presente ou visitou no passado.