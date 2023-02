Processador Intel Core i9 arrefecido passivamente com 4 kg de cobre!

Com o aumento de desempenho dos equipamentos, especialmente daqueles que se encaixam na categoria topo de gama, é fundamental encontrar soluções para equilibrar as altas temperaturas que estes produtos podem atingir.

Assim, as últimas informações mostram que foi possível arrefecer passivamente um poderoso processador Intel Core i9 através de 4 kg de cobre.

Intel Core i9 arrefecido com... 4 kg de cobre

No que respeita ao arrefecimento das máquinas, muitos equipamentos trazem os seus próprios sistemas para o efeito, mas também já aqui vimos algumas ideias interessantes. E embora, até ao momento, nenhuma dessas tenha batido a ideia insólita de arrefecer placas gráficas com ketchup, batatas e queijo, como aqui referimos, existem outras também bastante curiosas.

Recentemente foi arrefecido passivamente um processador Intel Core i9 (não foi revelado o modelo em concreto, mas certamente exige muita energia e emite bastante calor), com um enorme pedaço de cobre que pesa cerca de 4 kg. Em valores mais certos, o cobre pesa 8 lbs, algo como 3,63 kg. A ideia foi partilhada pelo utilizador do Reddit designado "That Desktop User" onde este mostra um grande cilindro feito inteiramente de cobre a servir como um sistema de arrefecimento passivo da máquina.

Segundo as informações, com este sistema atípico, o processador Intel Core i9 conseguiu funcionar a uma temperatura de 35ºC. Após submeter o CPU a um teste de stress durante 15 minutos, o equipamento atingiu uma temperatura máxima de 80ºC, mantendo-se assim estável neste pico.

Esta já não é a primeira vez que uma ideia do género é posta em prática, pois ainda no mês de dezembro de 2022 foi revelado um projeto semelhante com um dissipador de calor feito também totalmente em cobre. O sistema pesava 3 kg e contava com 18 placas grossas de cobre sobrepostas. O preço desta ideia em concreto rondaria dos 250 dólares se chegasse ao mercado.