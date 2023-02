The Witcher 3: novo patch aumenta o desempenho em 9%. Mas já há queixas…

Os jogos eletrónicos sempre foram um dos setores tecnológicos mais atrativos para os utilizadores. Atualmente existe uma enorme variedade de opções para todos os gostos, plataformas e, claro, carteiras.

The Witcher 3 é um dos títulos mais populares disponíveis no mercado e agora o novo patch promete aumentar o desempenho do jovo em até 9%. Mas nem tudo está a correr como esperado...

Novo patch aumenta o desempenho do jogo The Witcher 3 em 9%

The Witcher 3 é a terceira edição da saga do jogo criado pela CD Projekt RED, empresa conhecida sobretudo pelo desenvolvimento de Cyberpunk 2077. Recentemente o jogo recebeu um novo patch na passada quinta-feira (2), designado 4.01, o qual promete um aumento significativo do desempenho e da estabilidade do título polaco.

De acordo com as informações, o novo patch de atualizações destina-se a todas as plataformas, como PC, Xbox Series S e Series X e Playstation 5. As melhorias afetam várias configurações, nomeadamente ao nível do desempenho do recurso Ray Tracing do jogo, algo que os jogadores criticavam bastante.

Segundo os dados revelados, este patch traz uma melhoria de desempenho no jogo The Witcher 3 na ordem dos 9%.

Mas já há queixas por parte dos jogadores...

Embora as promessas sejam tentadoras, parece que na realidade as melhorias não estão a ser observadas como esperado. De acordo com as últimas informações, há já vários jogadores a tecerem queixas relativamente ao último patch, dizendo que, afinal, as melhorias não foram ao encontro das promessas, havendo pelo contrário uma queda no desempenho do jogo depois da atualização.

O canal Lootward partilhou um vídeo onde mostra a comparação entre o antes e o depois do patch 4.01 do Witcher 3. E as provas de que o desempenho não melhorou podem então ser vistas abaixo.

Em suma, na melhor das hipótese, o desempenho apenas manteve o desempenho ao nível da taxa de fps da versão anterior, especialmente na resolução 1440p.

Além destes resultados, existem vários outros relatos dos jogadores a reforçar a existência de alguns problemas do jogo depois da atualização. E parece que a maioria dos problemas estará relacionada com a versão DirectX 12. Contudo, para já, a CD Projekt RED ainda não comentou esta situação.