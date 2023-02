Campanha da iServices celebra o Amor neste mês de fevereiro

Só não reparamos corações partidos” é o mote da nova campanha da iServices, que pretende consciencializar para a importância do amor em todos os sentidos.

Durante todo o mês de fevereiro as lojas da marca vão estar preparadas para celebrar o amor com mensagens alusivas ao mote e ofertas exclusivas para os seus clientes.

“Há 12 anos a reparar com amor”, “A nossa paixão são baterias sempre a 100%”, “Os nossos acessórios fazem match consigo” e “Só não reparamos corações partidos” são as mensagens que vão estar presentes em todas as lojas iServices no mês em que se celebra o Dia dos Namorados.

Esta campanha vai estar presente também fora das lojas iServices, designadamente nas cidades de Lisboa e Porto, entre os dias 8 e 15 de fevereiro, através de uma centena de muppies alusivos ao mote principal e espalhados pelas principais ruas de ambos os municípios.

De acordo com Vânia Guerreiro, Diretora de Marketing e Comunicação da iServices, “Este ano decidimos comemorar, não só o dia de S. Valentim, mas dedicar todo o mês de fevereiro ao Amor.

Esta campanha reforça a nossa convicção de que o amor que colocamos na prestação de todos os nossos serviços é retribuído também com o amor e com a confiança que os consumidores têm depositado em nós. Optámos por uma mensagem que nos é intrínseca: Reparar é Cuidar e na iServices, Reparamos com Amor.

Com o lançamento desta campanha, a iServices enquanto marca líder de mercado na reparação de smartphones, tablets e computadores, reforça o seu compromisso na dedicação e empenho nos processos de reparação e recondicionamento de equipamentos eletrónicos sob o lema: “Reparar é Cuidar. E na iServices.... Reparamos com Amor”

“Reparar é, por si só, um ato de amor. Não só da parte da iServices, mas também da parte do consumidor. As problemáticas ambientais estão na ordem do dia e o consumismo desenfreado de equipamentos eletrónicos tem impactos profundos no meio ambiente. Quando optamos por reparar um equipamento avariado, em vez de o deitar no lixo, estamos a prolongar o seu ciclo de vida em mais 4 ou 5 anos e, deste modo, estamos a contribuir positivamente para minimizar a nossa pegada ecológica e a demonstrar, de forma eficiente, o nosso amor ao planeta.” Acrescenta Vânia Guerreiro.

