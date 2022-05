Primeiro portátil com gráfica Intel Arc A730M chegou à China por 1.210 euros

A Intel é a líder indiscutível no mercado dos processadores para computador. No entanto, a empresa californiana quer atacar outros segmentos e, como tal, está também a focar-se no mundo das placas gráficas, através da sua linha Arc Alchemist.

Agora chegam informações de que o primeiro computador portátil com a placa gráfica Intel Arc A730M já chegou à China por um valor de 1.210 euros.

Portátil com GPU Intel Arc A730M chega à China

De acordo com as mais recentes informações agora reveladas, a fabricante de computadores chinesa designada Machenike foi a primeira a lançar um portátil com a nova placa gráfica Intel Arc A730M. Este modelo da linha Arc Alchemist está então integrada nos computadores topo de gama da empresa.

Nas seguintes imagens podem ver o aspeto e design do computador portátil da marca Machenike com a nova GPU da Intel.

Segundo os detalhes, o chip gráfico conta com 24 núcleos Xe que totalizam 3.072 núcleos FP32 que funcionam a uma frequência de 1.100 MHz. Traz ainda 12 GB de memória GDDR6 a 14 Gbps e uma interface de memória de 19s bits com largura de banda de 336 GB/s. Por sua vez, ao nível do consumo energético, a placa gráfica Intel Arc A730M conta com um TDP de 120W.

Acima deste modelo de placa gráfica, a Intel oferecerá apenas a Arc A770M, a qual traz consigo 4.096 núcleos a 1.650 MHz e 16 GB de memória GDDR6 com 256 bits de interface de memória. O TDP será de 150 W, mas este modelo ainda não chegou ao mercado nem tem ainda data de lançamento.

O computador portátil da chinesa Machenike com gráficos Inter Arc Alchemist foi então colocado à venda por 8.599 yuan renminbi, o que corresponde a cerca de 1.210 euros, através de uma conversão direta à taxa atual.

Certamente que nos próximos dias haverá mais novidades sobre as novas GPUs da empresa de Pat Gelsinger e nós, como sempre, cá estaremos para divulgar todas as notícias. Mas, cada vez mais, impera a questão:

Poderá a Intel fazer frente à Nvidia e à AMD no segmento gráfico?