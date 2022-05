Vendas acumuladas da linha Redmi K50 já ultrapassaram 1 milhão de unidades

A Redmi é uma marca de smartphones que pertence à popular empresa chinesa Xiaomi. Esta e outras marcas já são cada vez mais a escolha principal dos consumidores, e essa realidade é comprovada pelos números de vendas divulgados.

Nesse sentido, de acordo com o último relatório revelado pela marca chinesa, a sua linha de smartphones Redmi K50 já ultrapassou o 1 milhão de unidades de vendas acumuladas.

Redmi K50 já tem 1 milhão de unidades vendidas

A Xiaomi revelou recentemente o seu relatório financeiro referente ao primeiro trimestre de 2022, onde anunciou uma receita ao nível do negócio de smartphones de 45,8 mil milhões de yuans, cerca de 6,4 mil milhões de euros. Para além disso, a marca chinesa também indicou que os envios globais dos seus telefones atingiram os 38,5 milhões de unidades.

Mas há um detalhe interessante que também foi tornado público. De acordo com as informações, as vendas acumuladas dos smartphones da linha Redmi K50 já ultrapassam 1 milhão de unidades. Neste mercado, a Xiaomi tem-se esforçado para lançar modelos bastante apelativos, como o Redmi K50, o K50 Pro, o K50 Gaming Version e ainda o K50 Champion Version. Estes modelos competem no segmento dos telefones que rondam os 2000 a 3000 yuans.

A linha Redmi K50 da Xiaomi é popular sobretudo na China, tendo permanecido no TOP 10 dos telefones mais populares no país durante vários meses. Lembramos que o modelo liderava a tabela dos telefones Android mais poderosos no segmento da gama média alta do mês de abril, como pode ver aqui.

No entanto, outros dados indicam que o mercado chinês está em queda. Tal como aponta a analista de mercado Canalys, no primeiro trimestre, os envios globais de smartphones caíram 10,5% face ao mesmo período do ano anterior. Já no que respeita apenas ao mercado da China continental, essa queda foi de 18,2%.

Leia também: