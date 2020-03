A Microsoft tem conseguido mostrar ao mundo que os equipamentos da sua linha Surface são máquinas essenciais. Conseguem cumprir os requisitos que os utilizadores necessitam, com linhas completamente diferentes.

Das várias máquinas que estão disponíveis, o Surface Go é inegavelmente o computador mais interessante, graças à sua portabilidade e ao que oferece. É um tablet que concentra em si toda a oferta de um portátil. Do que se sabe agora, a próxima versão deste computador vai ser ainda mais potente.

Um novo Surface Go 2 a caminho

É ainda cedo para saber em detalhe o que a Microsoft está a preparar para a renovação dos Surface Go. Este computador está inserido numa linha de produtos que compete diretamente com qualquer tablet de topo, com a vantagem de ter presente um verdadeiro Windows 10.

Esta sua modularidade tem feito dele uma máquina que agrada a muitos utilizadores. Por essa razão, tem sido interessante acompanhar os rumores do que esta futura proposta poderá trazer na sua renovação.

Novo processador ainda mais potente

Os primeiros dados apontam para que o Surface Go 2 tenha um novo processador, mais potente e que lhe dará ainda mais desempenho geral. Em concreto, esta máquina passará a trazer o processador Intel Core m3-8100Y e 8GB de RAM.

Esta informação veio de uma das várias plataforma de benchmarking, onde este computador terá estado a ser avaliado. Ali foi possível ver 2 modelos em teste, com WiFi e LTE + WiFi. Ambos os Surface Go 2 traziam 8GB de RAM e 128GB de armazenamento SSD da Toshiba.

Mais desempenho a esta máquina da Mirosoft

Apresentado em 2018, este modelo só deverá este ano ver renovada a sua oferta, não se esperando alterações profundas no seu design ou nas suas dimensões. Assim, o ecrã de 10 polegadas, uma das suas imagens de marca, deverá manter-se, bem como o teclado amovível e a caneta.

São certamente boas notícias esta suposta renovação que a Microsoft prepara. O atual processador do Surface Go tem já alguns anos de mercado e começa a ficar ultrapassado no mercado.