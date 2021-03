No início do mês a ASUS confirmou a existência da placa gráfica GeForce RTX 3050 Ti da Nvidia para computadores portáteis. A GPU juntar-se-ia então aos modelos da linha RTX 30 mobile já apresentados.

Agora há informações recentes vindas de leakers acerca da GeForce RTX 3050 para portáteis. Segundo os dados, esta GPU contará com 2.048 núcleos CUDA.

Em meados de janeiro, a Nvidia anunciou as suas mais recentes placas gráficas para computadores portáteis. As novas GeForce RTX 3060, RTX 3070 e RTX 3080 foram recebidas com muito interesse por parte dos consumidores, o que contribuiu também para a escassez de stock destes equipamentos.

Mas a Nvidia tem mais novidades quase a verem a luz do dia.

Especificações da GeForce RTX 3050 divulgadas em leak

Recentemente foi divulgada uma imagem através de um leaker que mostra um screenshot das possíveis especificações da GPU RTX 3050.

A imagem capta o GPU-Z no qual se estima que estejam exibidas as especificações da RTX 305o para portáteis. Esta GPU será então GA107, terá 2.048 núcleos CUDA e uma redução de 25% do silício GA107.

Esta placa gráfica virá também equipada com uma memória RAM GDDR6 de 4 GB com clock de 12 Gbps. Através da imagem percebe-se ainda que este chip terá suporte par “Ray Tracing”. O equipamento aparece ainda ligado a uma máquina Dell (BIOS Dell).

Placa gráfica GeForce RTX 3050 Ti terá 2.560 núcleos CUDA

Depois de a ASUS ter confirmado a nova placa gráfica GeForce RTX 3050 Ti da Nvidia para computadores portáteis, surgiram agora também mais pormenores interessantes deste novo chip.

Segundo os mais recentes leaks, esta GPU mobile da fabricantes norte-americana terá o nome de código GN20-P1 com uma GPU GA107. Contará com todo o poder de 2.560 núcleos CUDA e 4 GB de memória RAM GDDR6. Os pormenores apontam para 128-bits de Memory Bus e um TGP de 60 W.

De seguida pode verificar estes dados na seguinte tabela realizada pelo site VideoCardz.

Para já Nvidia ainda não confirmou a data de lançamento destes modelos. Mas certamente que haverá muitos consumidores interessados em máquinas com estes chips.