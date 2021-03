Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Boa tarde,

Tenho uma questão relacionada com a ligação do meu P30 Pro NE com o meu Matebook, não sei se será algo relacionado diretamente ou não com a atualização do smartphone para a EMUI 11 a semana passada, pois só reparei ontem que estava com a falha de ligação quando queria ir buscar uma imagem ao smartphone pelo Matebook e não consegui.

Acerca de uma semana mais coisa, menos coisa como mencionei acima chegou a atualização para a EMUI 11 ao smartphone, fiz a atualização e não necessitei de usar a ligação entre o smartphone e o Matebook por estes dias e então não consigo afirmar plenamente que foi após a atualização que ficou sem ligação, apenas que antes da mesma funcionava perfeitamente e daí a minha associação… mas como o PC Manager está diferente em termos de aspeto não sei se a falha terá a ver com algo ou alguma atualização do Matebook, ou do smartphone.

Coloco em emparelhamento por Bluetooth, ou OpenHop Quick Connect e em ambos me dá a mesma mensagem de erro no smartphone “Matebook (e em baixo) falha na ligação”.

Já vi em fotos que ai na Pplware usam também um Matebook e um Mate 30 :), depararam-se com o mesmo problema? ou tiveram informações ou relatos da mesma situação?

Obrigado

Marco Sousa