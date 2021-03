Hisense: Tecnologia HI-NANO neutraliza virus da COVID-19

Já ouviu falar na tecnologia HI-NANO da Hisense? Já se passou mais de um ano desde que foi declarado o estado de pandemia por COVID-19. As soluções começam a aparecer e não são apenas na área da medicina.

A Hisense confirmou recentemente, no âmbito dos testes realizados em colaboração com a Texcell, Organização Internacional de Pesquisa especializada em testes virais, que a tecnologia HI-NANO, proprietária da Hisense Corporation e incorporada nos ares condicionados residenciais, neutralizam o efeito do novo coronavirus (SARS-CoV-2).

Tecnologia HI-NANO elimina 93.54% da carga viral

A tecnologia HI-NANO, integrada nos ares condicionados da Hisense, eliminam 93.54% da carga viral em apenas 2 horas. Os iões emitidos quase a totalidade das partículas virais em apenas 2 horas.

A tecnologia HI-NANO produz um elevado número de iões positivos e negativos que têm uma ação altamente reativa e fortemente oxidativa. Estes iões agarram-se à superfície da bactéria ou do vírus e são consequentemente absorvidos; tornam-se hidroxilo (OH) e extraem hidrogéneo (H) a partir da proteína de superfície. Após este processo, as partículas virais são transformadas em moléculas e perdem a sua eficácia.

Desde 2010, a Hisense tem levado a cabo uma pesquisa no âmbito da esterilização de iões e verificou a sua efetividade em diversas áreas, incluindo neutralização de bactérias, fungos e vírus.

Em março de 2020, quatro equipamentos de ar condicionado da Hisense foram considerados “First Batch of Advantageous Products for Air Purification Home Appliances with Virus Elimination Capability” na China, e a marca tornou-se a primeira marca Chinesa a obter esta certificação. Em junho de 2020, obteve a “Consumer Electrical Appliances Health Certification” . Em dezembro de 2020, foi reconhecida com o prémio “Clean Wind, Clean Machine, and Clean Environment”, uma certificação ambiental de saúde pública atribuída pelo China Household Electrical Appliances Research Institute.