O Commodore 64 também já minera Bitcoins… a apenas 0,3 hashes por segundo

As criptomoedas, como Ethereum e Bitcoin, são mineradas sobretudo através de placas gráficas e ASICs. Mas há quem também seja criativo e recorra a equipamentos mais clássicos para este processo.

Recentemente um Game Boy foi ‘apanhado’ a minerar Bitcoins a 0,8 hashes por segundo. E agora chega-nos a informação de um Commodore 64 que também minera a popular criptomoeda, mas de uma forma ainda mais lenta, ou seja, a 0,3 h/s.

No mundo das moedas digitais vale tudo para tentar conseguir ganhar ‘alguns trocos’. Bem, talvez nem tudo, mas pelo menos tenta-se.

Lembram-se do caso do Game Boy que foi posto a minerar Bitcoins? Pois bem, o sistema conseguia extrair a criptomoeda a 0,8 hashes por segundo. Se um hardware dedicado à extração de Bitcoins consegue cerca de 100 terahashes por segundo, então a consola da Nintendo era 125.000.000.000.000 vezes mais lenta do que uma ASIC. Em termos práticos, o utilizador teria que esperar vários milhões de anos até que o seu Game Boy conseguisse minerar um único Bitcoin.

Mas se tiver aí por casa um Commodore 64… também poderá conseguir extrair alguma coisa!

Commodore 64 minera Bitcoins a 0,3 hashes por segundo

Depois do Game Boy, agora o canal 8-Bit Show And Tell utilizou um Commodore 64 para minerar Bitcoins. Este computador clássico lançado em 1982 vinha equipado com um processador MOS Technology 6510 @ 1.023 MHz, 64 KB de memória RAM e 20 KB de armazenamento interno.

Claro que, com estas características, não se pode esperar um alto desempenho na extração de moedas digitais.

Segundo os resultados, o Commodore 64 consegue uma taxa de hash de 0,3 h/s. Ou seja, é 3 vezes mais lento do que o Game Boy da Nintendo a minerar criptomoedas.

Contudo, é referido que o código foi escrito em linguagem de programação C, e que se fosse usada uma linguagem nativa o desempenho seria 10 vezes maior.

Portanto, se se quiser aventurar num sistema deste género, já tem a consola da Nintendo e este computador clássico como inspiração.