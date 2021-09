Nvidia transforma as gráficas GeForce RTX 3070 Ti com defeito em RTX 3060

Numa fase crítica de escassez de componentes, o setor da indústria não se pode dar ao luxo de desperdiçar a mais pequena peça. Pois, nesta fase, pouco significa muito.

Desta forma, foi agora revelado que a gigante Nvidia está a aproveitar as placas gráficas GeForce RTX 3070 Ti que tenham defeito, para as transformar nos modelos RTX 3060.

GeForce RTX 3070 Ti defeituosas tornam-se RTX 3060

De acordo com as mais recentes informações, sabe-se agora que a Nvidia está a aproveitar os chips defeituosos que tenham como destino as placas gráficas GeForce RTX 3070 Ti, para os integrar nas suas RTX 3060. Estas últimas, por sua vez, são atualmente um dos modelos mais populares da fabricante norte-americana, uma vez que é uma das melhores aquisições no que respeita ao preço e ao desempenho.

A informação foi revelada por Matthew Smith, responsável pela base de dados da placa gráfica para o site TechPowerUp. Neste sentido, Smith anunciou que a Nvidia está a usar os chips gráficos GA104, da RTX 3070 Ti, nas placas RTX 3060.

Portanto, se o modelo original da GeForce RTX 3060 conta com o chip GA106, esta nova variante da Nvidia vai assim ter integrado o GA104. Para além da RTX 3070 Ti, este chip também equipa outros modelos como a RTX 3070 e a RTX 3060 Ti.

Esta prática acaba por ser uma estratégia que algumas marcas de hardware adotam, ainda para mais numa altura em que atravessamos uma acentuada escassez de componentes. Assim, é atualmente quase impensável deitar fora peças que podem ser autênticas preciosidades para completar outros equipamentos. E este pequeno pormenor pode realmente fazer a diferença para que o produto chegue de facto às mãos do consumidor o mais breve possível.

Então, se está a pensar comprar uma GPU RTX 3060, a falta de stock poderá assim não representar um problema.