O futuro do cinema em casa: Hisense apresenta novos projetores!

Em mais uma estreia na CES 2026, a Hisense materializou uma visão arrojada para o futuro da tecnologia de imagem. Mais de uma década após ter sido pioneira na categoria Laser Home Cinema, com o lançamento do seu primeiro projetor laser, em 2014, a Hisense reforçou, em Las Vegas, o seu legado no Laser Home Cinema.

Em 2019, a Hisense apresentou a tecnologia laser TriChroma, estabelecendo um novo padrão de amplitude e fidelidade de cor. A

Agora, com a estreia dos novos XR10 e PX4-PRO, a marca reforça a sua posição como líder mundial em tecnologia laser, oferecendo soluções que variam entre 65 e 300 polegadas, prometendo adaptar-se a qualquer casa, a qualquer divisão e a qualquer estilo de vida.

Quando apresentámos a TriChroma Laser TV no palco da CES, em 2019, éramos a única marca a falar seriamente sobre projetores laser e cor multiprimária. Numa altura em que outros ainda estavam a aperfeiçoar tecnologias de ecrã tradicionais, apostámos no futuro e essa aposta compensou.

Afirmou Pedro Santos, diretor geral da Hisense em Portugal, explicando que "a tecnologia laser tornou-se um pilar do crescimento da Hisense", impulsionando-a a "inovar mais rapidamente, escalar de forma mais inteligente e liderar globalmente as experiências de grande ecrã".

O XR10 é o próximo capítulo desta história.

A ultrapassar limites com inovação líder na indústria

Este ano, a Hisense reforça o seu legado no Laser Home Cinema com o novo XR10, um projetor laser único no seu género, compacto, concebido para cinéfilos que procuram uma experiência de cinema em grande ecrã sem comprometer o design, a flexibilidade ou a fidelidade de imagem.

Equipado com um avançado Motor Laser Digital LPU 3.0, um processador totalmente atualizado e uma fonte de luz laser tripla RGB pura, assegura um brilho recorde de 6000 lumens ANSI, com elevada eficiência.

Com 16 lentes totalmente em vidro, entrega melhor transmissão de luz e estabilidade térmica, reduzindo perdas de luz e evitando descoloração.

O equipamento será disponibilizado com um novo sistema IRIS que ajusta automaticamente a abertura da lente e a exposição de acordo com as condições de iluminação, proporcionando imagens nítidas com contraste excecional até 6000:1 e um equilíbrio preciso entre altas luzes e sombras profundas.

Para viabilizar este nível de desempenho num formato tão compacto, o XR10 integra um sistema de refrigeração líquida microcanal totalmente selado, líder na indústria, que melhora a dissipação térmica e garante desempenho consistente ao longo do tempo.

Alimentado pela primeira solução inteligente da indústria com quatro câmaras mais dupla de sensores TOF, combinada com ajustes automáticos por IA, o XR10 permite correção sem perdas de imagens projetadas lateralmente até cerca de 15°.

Segundo a Hisense, ainda não há data para o lançamento do XR10 no mercado português.

Um elemento essencial de Home Cinema com foco no design

Dando continuidade ao legado do PX3-PRO, um dos projetores de ultracurta distância mais apreciados da Hisense, a CES 2026 dá palco a outra novidade nesta categoria: o PX4-PRO.

Este equipamento leva a escala cinematográfica e o design sofisticado para o centro de qualquer espaço. Com projeção até 200 polegadas, 3500 lumens ANSI, contraste máximo de 6000:1, graças ao novo sistema de lentes IRIS, e resolução 4K, o PX4-PRO oferece imagens imersivas, com cores vibrantes e detalhes cristalinos.

Com um design compacto, o PX4-PRO vai estar disponível, em Portugal, no 2.º semestre de 2026.

Hisense na vanguarda da cor

A gama Hisense 2026 representa um avanço significativo, tanto em inovação técnica, como em design centrado no utilizador.

Com tecnologia proprietária TriChroma, lançamentos pioneiros, como a primeira TV RGB apresentada no ano passado, e soluções de projeção para todas as necessidades e dimensões, a Hisense continua a liderar o mercado em cor multiprimária e escala imersiva.