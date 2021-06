Testes mostram que a GeForce RTX 3070 Ti é 10% mais rápida do que a RTX 3070

No início deste mês de junho, a Nvidia apresentou finalmente ao mundo as suas duas novas grandes apostas. Falamos então das placas gráficas GeForce RTX 3070 Ti e RTX 3080 Ti.

E de acordo com testes recentemente divulgados, o modelo RTX 3070 Ti consegue ser até 10% mais rápido do que o modelo não-Ti.

Até ao momento, a RTX 3070 era a GPU Nvidia com arquitetura Ampere mais popular. Mas a recém anunciada versão Ti trouxe consigo mais núcleos CUDA e 8 GB memória GDDR6X mais rápida. De acordo com as especificações, este chip conta com 22 Shader-TFLOPS, 42 RT-TFLOPS e 174 Tensor-FLOPS, o que lhe permite ser 1,5 vezes mais rápida do que a RTX 2070 SUPER.

A nova placa gráfica será lançada na próxima quinta-feira, dia 10 de junho, a partir de 599 dólares (~490 euros).

GeForce RTX 3070 Ti é até 10% mais rápida do que a RTx 3070

Com o aproximar da data de lançamento da nova GPU, foram agora revelados vários testes sobre a performance da nova GeForce RTX 3070 Ti da Nvidia. Um desses foi partilhado no portal chinês BiliBili pelo utilizador Dodge (TecLab) que, por conseguinte, surge num vídeo sempre mascarado.

No vídeo pode-se ver a análise a um modelo Gigabyte RTX 3070 Ti Gaming OC, que conta com um design PCB personalizado, VRM de 10+2 alimentado por 33 conectores de alimentação e 8 pinos.

Nos testes realizados verifica-se que a versão Ti deste equipamento apresenta uma melhoria de desempenho de até 10% em relação ao modelo não-Ti. Já no teste do FurMark, a GPU consome entre 320 a 325W de energia, ao mesmo tempo que as temperaturas alcançam os 60º.

Num outro teste divulgado pelo utilizador Big Hardware Player, no mesmo portal, foi posta à prova a versão COLORFUL RTX 3070 Ti Vulcan-X. E para além de outros dados, o teste mostrou então que esta GPU apresenta um desempenho para a mineração de Ethereum entre 40 a 45 MH/s (megahash por segundo).

Mais uma vez os resultados mostram que a gráfica é até 10% mais rápida do que a versão não-Ti.