Apple paga milhões a mulher por técnicos terem publicado vídeos explícitos do seu iPhone

Regularmente deparamo-nos com situações bastante caricatas que envolvem as tecnologias do nosso dia-a-dia. E a história de hoje é um bom exemplo disso mesmo.

Uma mulher recebeu milhões da Apple como parte de um acordo milionário. O motivo prende-se com o facto de uma equipa de técnicos aprovados pela marca da maçã terem publicado vídeos e imagens explícitas a partir do iPhone da mulher.

PUB

Apple paga milhões a mulher por comportamento dos técnicos

De acordo com as informações recentes, a gigante de Cupertino fez um acordo multimilionário com uma mulher residente no estado de Oregon, nos EUA. Este acordo acontece devido a uma equipa de técnicos de reparações, aprovados pela marca, terem usado o iPhone da lesada para publicar online vídeos e imagens explícitas.

Segundo os relatórios legais divulgados pelo The Telegraph, a mulher deixou o seu iPhone para ser consertado a 14 de janeiro de 2016. O telefone ficou então ao cuidado da Pegatron Technology Services, na Califórnia, uma equipa aprovada pela Apple.

No entanto, os técnicos carregaram “conteúdos extremamente pessoais e privados” na conta do Facebook da cliente e noutros locais da Internet. Os vídeos foram divulgados como se a própria mulher os tivesse publicado de propósito e intencionalmente.

A mulher teve conhecimento dos vídeos através dos amigos que os viram na rede social. E de acordo com os documentos, a situação provocou à lesada um “severo desgaste emocional”. Como consequência, a mulher processou a Apple e daí resultou o acordo multimilionário.

A Apple acabou por confirmar a situação nesta segunda-feira através de um comunicado enviado ao The Guardian. No entanto os advogados da vítima não teceram comentários.

Segundo um porta-voz da marca da maçã:

Levamos a privacidade e a segurança dos dados dos nossos clientes muito a sério e temos vários protocolos em vigor para garantir que os dados são protegidos durante todo o processo de reparação. Quando tivemos conhecimento desta violação flagrante das nossas políticas por parte de um dos nossos fornecedores em 2016, tomámos medidas imediatas e desde então continuamos a fortalecer os nossos protocolos de fornecedores.

Desta vez a situação ficou resolvida, no entanto não deixa de ser bastante grave a conduta por parte dos técnicos. Portanto deixamos o alerta para que apaguem os vossos dados e saiam das vossas contas das diversas plataformas antes de deixaram os vossos equipamentos nas mãos de terceiros.