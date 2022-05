Placas gráficas da Nvidia já só estão 14% acima do valor recomendado e as da AMD a 7%

Quem precisou de comprar uma placa gráfica, especialmente algum modelo das linhas de última geração, percebeu que esta era uma tarefa complicada. Por um lado a escassez de componentes ceifou praticamente por completo a existência das GPUs das prateleiras e, por outro, o preço das mesmas estava extremamente acima do normal, devido à lei da oferta e da procura.

No entanto, temos vindo a dar conta de que o preço das placas gráficas está a baixar constantemente. E segundo as mais recentes informações, as GeForce RTX 30 da Nvidia já só estão 14% acima do preço recomendado, enquanto que as Radeon RX 6000 da AMD estão apenas 7% mais caras.

Preço das GPUs continua a cair

Se estava preocupado com o valor altíssimo que as placas gráficas apresentavam apenas há alguns meses, agora há mais do que razões para ficar descansado. Os dados mais recentes mostram que o preço das GPUs, nomeadamente dos modelos de última geração, continuam a baixar de forma consistente desde o início do ano de 2022.

Assim, de acordo com a nova análise do site alemão 3DCenter, realizada no dia 8 de maio, o preço das placas gráficas da gama GeForce RTX 30 da Nvidia já só está em média 14% acima do valor recomendado pela marca. Por sua vez, as Radeon RX 6000 da AMD encontram-se apenas 7% mais caras do que o preço inicialmente tabelado pela fabricante.

Através do gráfico abaixo pode conferir a variação de preço das GPUs, assim como confirmar a queda do valor regular desde o mês de janeiro até ao momento.

Tal como podemos ver, na análise anterior feita a 17 de abril, os chips gráficos da Nvidia estavam 19% mais caros e os da AMD tinham um preço 14% mais alto do que o recomendado.

Se olharmos para o cenário de há um ano, em maio de 2021, constatamos que a realidade era significativamente diferente. As gráficas de última geração da Nvidia e AMD estavam 218% e 116% mais caras, respetivamente.

Alguns modelos ainda estão muito caros

Convém frisar que esta percentagem se refere à média global do preço de todas as gráficas que compõem a linha em questão. No entanto, há modelos que ainda estão muito caros, como é o caso da AMD Radeon RX 6800, que se encontra 36% mais cara, da Nvidia GeForce RTX 3060 Ti (+31%) e da Radeon RX 6800 XT (+27%).

Já se falarmos dos modelos que sofreram quedas significativas, destacam-se os seguintes:

AMD Radeon RX 6500 XT: caiu 6% e está 11% abaixo do preço recomendado

AMD Radeon RX 6600 XT: caiu 7% e está 1% abaixo do recomendado

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti: caiu 5% e custa agora 4% menos que o tabelado pela marca

Nvidia GeForce RTX 3090: caiu 8% e o preço é apenas 6% acima do recomendado

Nvidia GeForce RTX 3070 Ti: caiu 7% e custa 11% a mais

Com esta nova realidade, quem está a pensar comprar uma placa gráfica dos modelos mais recentes, já o pode fazer sem ter que, como se costuma dizer, “vender um rim”.