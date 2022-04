Placas gráficas da Nvidia já só estão 19% acima do valor recomendado e as da AMD a 12%

Finalmente começamos a assistir a uma queda consistente e constante do preço das placas gráficas da última geração. Depois do exponencial aumento sofrido por este mercado, a situação começa aos poucos a normalizar.

Neste sentido, as mais recentes informações mostram que as placas gráficas GeForce RTX 30 da Nvidia já só estão 19% acima do valor recomendado pela marca. Por sua vez, os modelos Radeon RX 6000 da AMD estão atualmente com um preço 12% acima do inicialmente tabelado pela empresa.

Preço das placas gráficas Nvidia e AMD continua a baixar

Os gamers, e também os mineradores de criptomoedas, podem já respirar de alívio. Isto porque as placas gráficas começam gradualmente a ficar mais baratas do que estavam há apenas alguns meses.

De acordo com os novos dados revelados pelo site alemão 3DCenter, a média do preço das placas gráficas de última geração já está muito perto do valor inicialmente recomendado pelas marcas. Assim, segundo os detalhes da pesquisa, atualmente (17 de abril) o valor das GPUs GeForce RTX 30 da Nvidia está apenas 19% acima do recomendado, enquanto que as AMD Radeon RX 6000 estão com um preço 12% superior.

Na última análise realizada a 25 de março, tanto as gráficas da Nvidia como as da AMD estavam 25% mais caras do que o tabelado inicialmente.

Tal como vemos pela imagem acima, estes valores são então completamente distintos dos apresentados há alguns meses. Por exemplo, em maio de 2021, as GPUs de última geração da Nvidia estavam 218% mais caras, enquanto que as da AMD tinham um preço 116% acima daquele que a marca havia definido na altura do lançamento das mesmas.

Segundo os detalhes do 3DCenter, o modelo GeForce RTX 3080 Ti está com um preço apenas 1% acima, quando a 6 de março essa percentagem era de 16%. Já a RTX 3060 Ti ainda está 32% mais cara (antes estava a 55%), seguida pela RTX 3070, com um preço 27% acima, e da RTX 3080 de 10 GB, 21% mais cara.

Já do lado da AMD há um dado curioso, pois os modelos RX 6600 e 6500 XT estão a ser vendidos a um preço 5% abaixo do recomendado. A RX 6900 XT está com o mesmo preço inicialmente previsto, enquanto que a RX 6800 e a RX 6800 XT estão, respetivamente, 41% e 31% mais caras.

Já encontrou atualmente GPUs a preços mais baixos do que há uns meses?