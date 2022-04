Steam Deck foi o produto mais vendido na plataforma da Valve na última semana

O anúncio da consola da Valve foi uma verdadeira surpresa para todos os que se interessam pelo mundo dos videojogos, em especial por quem prefere estas plataformas a outras, como os PCs.

E a chegada da Steam Deck está a ser autêntico sucesso. Prova disso é que, segundo as últimas informações, a consola foi o produto mais vendido na plataforma Steam durante a última semana.

Steam Deck é um sucesso de vendas

Praticamente todos os jogadores em todo o mundo conhecem e usam a plataforma Steam. O serviço é popular sobretudo pelos jogos que disponibiliza para venda, sendo que estes têm sido os conteúdos que normalmente ocupam as listas dos mais vendidos. No entanto, com a chegada da consola Steam Deck esse panorama está a mudar.

De acordo com os dados mais recentes da plataforma da Valve, a sua nova consola de videojogos foi o produto mais vendido nesse espaço durante a última semana, terminada no dia 17 de abril. O equipamento ficou assim no primeiro lugar da lista dos mais vendidos, superando os populares jogos Elden Ring e LEGO Star Wars: The Skywalker. Até esta data, a Steam Deck 'apenas' ocupava o segundo lugar.

A consola portátil da Valve chegou há quase dois meses, no dia 25 de fevereiro de 2022. A versão mais básica, de 64 GB, tem um preço de 419 euros, enquanto que o modelo de 256 GB custa 549 euros. A variante mais poderosa, de 512 GB, custa 679 euros.

Tal como aqui revelámos recentemente, já existem mais de 2.000 jogos verificados ou compatíveis com a Steam Deck. O equipamento recebeu também já o suporte para o Windows 10 e também para o Windows 11. Há cerca de um mês foi anunciado o suporte para a plataforma Xbox Cloud Gaming, o serviço de streaming de jogos da Microsoft.

Caso pretenda adquirir um exemplar da consola, é possível que tenha que esperar algum tempo, pois a lista de espera parece já estar bastante longa.