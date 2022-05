Nothing phone (1) chega a Portugal de forma oficial no verão

A Nothing está a preparar os últimos pormenores do seu primeiro smartphone para o colocar no mercado muito em breve. Depois de já terem sido dadas a conhecer algumas das suas especificações, eis que a nova empresa vem revelar que estará oficialmente no mercado nacional.

O Nothing phone (1) chega a Portugal no verão.

A empresa Nothing, liderara por Carl Pei, conhecido por ter sido um dos fundadores da OnePlus, anunciou hoje algumas parcerias importantes com lojas de vendas de smartphones na Europa e na Índia. Deste anúncio que conta com algumas das empresas de maior relevância em cada um dos mercados, destaca-se Portugal.

O Nothing phone (1) será vendido cá de forma oficial pela PCDiga, e estará disponível no final do verão.

Quando começamos a Nothing, queríamos trazer de volta o entusiasmo que sentimos pela indústria de tecnologia. Unindo forças com as principais empresas de telecomunicações e lojas, esperamos agitar juntos o mercado de smartphones. Mal podemos esperar para revelar o phone (1) ao mundo no final deste verão.

| disse Carl Pei, CEO e cofundador da Nothing.

Sobre o phone (1), de forma oficial, sabe-se que este smartphone virá com processador da Qualcomm e virá equipado com o sistema operativo da Google, o Android. Sabe-se também que a Nothing está a criar a sua interface de utilizador que é já apelidada de NothingOS.

No entanto, as fugas de informação dão conta de mais pormenores.

O que esperar do smartphone Nothing phone (1)

Segundo um utilizador do Twitter, o novo smartphone será lançado com um Snapdragon 778G, o que coloca desde logo este modelo num segmento de gama média. Terá ecrã AMOLED de 6,43" FullHD+ e uma taxa de atualização de 90Hz.

A câmara principal terá também um módulo mais ou menos conhecido no segmento médio de smartphones, sendo ele composto por três câmaras de 50 + 8 + 2MP e a câmara frontal terá 32 MP.

Há ainda a indicação de que este smartphone terá uma versão de 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, bateria de 4500 mAh e carregamento rápido.

Segundo o leaker, esta informação terá sido retirada do manual de utilização do smartphone em questão, disponível na Amazon.in.

Estas especificações não revelam nada de destaque face à concorrência e muitos foram aqueles que já vieram criticar a estratégia da Nothing ao querer posicionar-se no mercado com algo relativamente banal. Resta saber se o preço será algo competitivo, tornando-se assim uma verdadeira alternativa à concorrência.