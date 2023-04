Nvidia está empenhada em acabar com as placas gráficas GeForce falsificadas

Não é novidade para ninguém que existem no mercado alguns produtos que se assemelham a equipamentos oficiais, mas que não o são. O consumidor deve ter especial atenção, mas agora a Nvidia está a trabalhar com algumas das mais populares plataformas de comércio eletrónico para acabar com as placas gráficas GeForce falsificadas.

Nvidia quer eliminar as placas gráficas GeForce falsificadas

A melhor forma de termos um equipamento oficial é, por um lado, irmos diretamente às páginas ou lojas oficiais das marcas e também comprarmos esses produtos em lojas de confiança. Contudo, temos ao nosso dispor dezenas de plataformas de comércio eletrónico, entre outros locais menos credíveis, onde as empresas não controlam o que por lá é vendido e onde, muitas vezes, surgem produtos muito semelhantes aos oficiais... mas que não o são.

Nesse sentido, a Nvidia está agora a trabalhar diretamente com as mais populares plataformas de comércio eletrónico de forma a eliminar as placas gráficas GeForce que são falsas e não licenciadas. Por exemplo, algumas empresas que não são parceiras da Nvidia, como a JieShuo, Bingying, 51RSIC, Corn, Mllse, etc., não deveriam assim estar habilitadas para vender placas gráficas GeForce.

Mas, com alguma facilidade, os consumidores conseguem encontrar estes modelos à venda, especialmente em determinadas plataformas de venda online chinesas mais pequenas, mas também noutros serviços de comércio eletrónico internacionais, como o AliExpress, Wish, Amazon, Newegg ou eBay.

Um dos maiores problemas existentes na compra destes equipamentos não licenciados e falsificados, é que depois o consumidor terá muita dificuldade em reclamar ou obter suporte técnico caso haja algum problema no pós-venda.

Há ainda o caso de algumas placas gráficas mobile vendidas como placas para desktop, mas a Nvidia nunca permitiu que tal acontecesse. Assim, a fabricante norte-americana não se pode responsabilizar pelas consequências dessa utilização, muito menos oferecer suporte para esses sistemas híbridos. E para piorar ainda mais a situação, é revelado que muitos desses chips estão a ser enviados aos clientes repletos de malware.

Por fim, existem também as placas gráficas vendidas depois de serem usadas para mineração. E, tal como já aqui referimos, há mesmo quem pinte essas GPUs para parecerem novas e, assim, serem mais facilmente vendidas.

O foco da Nvidia é então acabar com a venda destes equipamentos e, para já, as plataformas populares chinesas concordaram em não permitir a venda de gráficas RTX 30, GTX 16 ou GTX 10 antigas usadas.