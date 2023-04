Estas são as estreias de filmes e séries na Netflix para abril

A polémica sobre o pagamento extra pela partilha de contas está mais branda e a Netflix continua o seu trabalho de levar aos clientes os melhores conteúdos ao seu alcance. Assim, vamos então conhecer os conteúdos de filmes e séries que vão estrear na Netflix neste mês de abril.

Para este novo mês, há diversas novidades na Netflix. Estas estreias são divulgadas pela Netflix Portugal, no entanto poderá haver outras aqui não mencionadas.

Dia 5 - Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now

Este documentário intimista acompanha o percurso de Lewis Capaldi, desde adolescente ambicioso com uma atuação viral até estrela da pop nomeada para o Grammy.

O filme vai estrear no dia 5 de abril.

Lewis Capaldi

Dia 6 - Rixa

Um incidente de agressividade ao volante entre um empreiteiro fracassado e uma empresária insatisfeira dá início a uma disputa que revela os seus impulsos mais obscuros.

Esta série Netflix vai para o ar no dia 6.

Rixa

Dia 7 - Transatlântico

Dois americanos e os aliados planeiam uma operação de resgate em Marselha, em 1940, para ajudar artistas, escritores e refugiados a fugir da Europa na 2ª Guerra Mundial.

Pode ver esta séria a partir do dia 7 de abril.

Transatlântico

Dia 7 - Chupa: A Criatura Mítica

Enquanto visita a família no México, um menino solitário trava amizade com uma criatura mítica que está escondida na quinta do avô e embarca na aventura da sua vida.

Este filme vai estrear no dia 7 deste mês.

Chupa: A Criatura Mítica

Dia 12 - American Manhunt: The Boston Marathon Bombing

Imagens de arquivo, reconstituições e entrevistas exclusivas oferecem uma nova perspetiva sobre a tragédia e os dois irmãos que deixaram uma cidade nas garras do terror.

Pode ver esta série a partir do dia 12.

American Manhunt: The Boston Marathon Bombing

Dia 13 - Um Homem da Flórida

Um polícia caído em desgraça e endividado é obrigado a voltar à sua Florida natal para uma missão obscura, mas dá por si envolvido numa perigosa caça ao tesouro.

Esta série Netflix vai para o ar no dia 13 de abril.

Um Homem da Flórida

Dia 13 - A Obsessão do Desejo

O caso de um respeitado cirurgião londrino com a noiva do filho tranforma-se numa obsessão erótica que ameaça mudar as suas vidas para sempre.

Pode ver esta série a partir do dia 13 deste mês.

A Obsessão do Desejo

Dia 14 - Sete Reis Irão Cair

No rescaldo da morte do rei Eduardo, Uhtred de Bebbanburg e os seus camaradas aventuram-se por um reino fraturado na esperança de unir a Inglaterra de uma vez por todas.

Este filme estreia no dia 14.

Sete Reis Irão Cair

Dia 14 - Fenomenais

Três mulheres de meia-idade que investigam eventos paranormais são postas à prova quando o seu líder, o Padre Pilón, desaparece.

Pode ver este filme a partir do dia 14 de abril.

Fenomenais

Dia 19 - Coração Marcado T2

Um homem determinado a vingar-se da organização de tráfico de órgãos responsável pelo homicídio da sua esposa envolve-se com a mulher que recebeu o coração dela.

A segunda temporada desta série vai estrear no dia 19 deste mês.

Coração Marcado

Dia 20 - A Diplomata

No meio de uma crise internacional, uma diplomata concilia o seu novo trabalho como embaixadora do Reino Unido com o seu conturbado casamento com um político conceituado.

Pode ver esta séria a partir do dia 20 de abril.

A Diplomata

Dia 21 - Guia Turístico para o Amor

Uma executiva de viagens americana viaja até ao Vietname em trabalho e conhece um guia turístico carismático que lhe mostra um estilo de vida cheio de aventuras.

Este filme Netflix estreia no dia 21.

Guia Turístico para o Amor

Dia 21 - Bem Vindos ao Éden T2

Um grupo de jovens adultos é convidado para uma festa numa ilha remota, mas o paraíso tentador que encontra à sua chegada esconde armadilhas e segredos perigosos.

A segunda temporada desta série vai estrear no dia 21 de abril.

Bem Vindos ao Éden

Dia 27 - Sweet Tooth T2

Um adorável rapaz, metade humano e metade veado, embarca numa aventura épica num mundo pós-apocalíptico em busca do aconchego do lar e da família protegido por um amigo.

A segunda temporada dsta série vai estrear no dia 27 deste mês.

Sweet Tooth

Dia 27 - As Inseparáveis T2 Parte 2

As melhoras amigas Tully e Kate apoiam-se mutuamente na alegria e na tristeza e partilham um laço inquebrável que as acompanha da adolescência até à ternura dos 40.

A segunda parte da segunda temporada desta série Netflix também vai para o ar no dia 27 deste mês.

As Inseparáveis

Dia 28 - AKA

Um agente especial empedernido vê a sua moralidade posta à prova quando se infiltra num grupo criminoso e forma um laço inesperado com o jovem filho do cabecilha.

Este filme vai estrear no dia 28 de abril.

AKA

Vai ver alguma destas estreias na Netflix?