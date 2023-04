Recorde: Ensino Superior com 54 733 vagas no ano letivo 2023/24

De acordo com números recentes, serão 54 733 as vagas no acesso ensino superior. A lista já foi disponibilizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, onde se encontram as vagas que vão estar disponíveis na 1.ª fase em cada curso, assim como a nota do último colocado no ano passado.

Ensino Superior: mais 372 vagas que no ano passado

Sim, ainda falta algum tempo, mais propriamente quatro meses, mas o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior já fez saber que será alcançado um recorde de vagas. No total, serão abertas 54.036 vagas no concurso nacional e 697 nos concursos locais. Ou seja, no total são 54.733 vagas. Contas feitas serão mais 372 que no ano passado, sendo que haverão condições especiais para alunos carenciados. "Será disponibilizado um contingente prioritário de estudantes carenciados economicamente, com 2% de vagas para cada ciclo de estudos (ou 2 vagas) para candidatos beneficiários de ação social escolar".

Um dos cursos que mais cresce é a licenciaturas em Educação Básica, com mais de 100 vagas. Comparativamente a 2022, corresponde a um crescimento de 12%. As vagas também aumentam no curso de medicina. Nas áreas das notas mais elevadas, abrem-se outra 75 vagas, entre engenharias, tecnologias, psicologias, aeroespacial, biomédicas, arquitetura e design, num total de 4999.