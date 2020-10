NumWorks, uma calculadora aberta ao Mundo

Com o arranque do ano letivo, muitas famílias veem-se com a necessidade de comprar uma calculadora para a escola.

A NumWorks é uma calculadora da marca francesa com o mesmo nome e é apresentada como sendo a “primeira calculadora colaborativa do mundo a chegar a Portugal“.

Experimentámos a NumWorks…

O secundário já começou para o ano letivo de 2020/21 e com ele, começaram também longas horas de volta de cálculos, funções e fórmulas para milhares de alunos.

Nos tempos que correm (na minha altura não era bem assim), os alunos têm o direito de usar calculadoras nas aulas e nos próprios exames e como tal, é uma boa altura para trazermos a NumWorks ao Pplware.

Segundo a marca francesa por detrás da calculadora (com o mesmo nome), esta é a “primeira calculadora gráfica colaborativa do mundo, e que acaba de ser lançada em Portugal“.

Conforme se pode perceber pelas palavras de Serenela Moreira, responsável pelo mercado português a companhia encontra-se bastante satisfeita e empolgada com a NumWorks e a sua potencialidade no mercado nacional.

“Os alunos que estão hoje no Ensino Secundário cresceram na era dos smartphones e esse foi o nosso ponto de partida. Quisemos criar uma calculadora com uma interface semelhante a estes aparelhos e que fosse verdadeiramente intuitiva, para que os alunos se possam focar em aprender Matemática e não em como utilizar a calculadora. Acima de tudo, a NumWorks vem acompanhar as expectativas dos utilizadores e a evolução da tecnologia”, explica Serenela Moreira.

Em plena época de regresso às aulas, a NumWorks é uma calculadora colaborativa que oferece uma alternativa muito interessante.

Um mundo aberto

Mas o que significa a expressão “calculadora gráfica colaborativa”?

Pois bem, esta simples expressão identifica a NumWorks como sendo uma calculadora cujo conteúdo programático está disponível para acesso sob uma licença de copyright, adotando uma abordagem transparente e colaborativa que incentiva a comunidade a contribuir para a contínua inovação tecnológica.

Na prática, isto quer dizer que cada utilizador pode criar novas funcionalidades (funções, algoritmos,…) para as diferentes opções que a Numworks apresenta. No entanto, e como será compreensível, essas novas funcionalidades terão de ser submetidas a uma equipa de Qualidade da companhia que as avalia e, caso dê luz verde, as incorpora em futuras atualizações do software.

No que toca à linguagem de programação por detrás do ecrã, a NumWorks incorpora Python, uma linguagem moderna, interpretada e orientada a objetos, relativamente acessível.

Funcionalidades

Apesar de algumas poderem vir a ser mais frequentes de usar que outras no ensino secundário, por exemplo, a NumWorks apresenta 7 Apps básicas no seu Ambiente de trabalho:

Cálculo

Funções

Estatística

Probabilidades

Equações

Sequências

Regressão

A Numworks é bastante mais complexa que uma simples calculadora. Com CAS (Computer Algebra System) incorporado, a NumWorks é uma pequena máquina de processamento, capaz de interpretar expressões complexas de álgebra, executar operações, resolver problemas, e simplificar o resultado obtido.

Aliás, essa é uma das finalidades da calculadora, a de apresentar os seus resultados sempre na forma mais simples, ou seja, apresentar o resultado mais concreto possível e de uma forma simples, sob a forma de frações simplificadas, valores reais, ou valores decimais.

Conforme podem ver pelos vídeos que criámos, podem-se usar variáveis nas funções existentes ou em novas que se pretendam criar. O processador da calculadora é capaz de resolver todos esses problemas complexos e apresentar as soluções, de forma simplificada.

No entanto, caso se atinja um bloqueio, ou seja, uma equação sem executabilidade, também é capaz de o indicar. No entanto, acaba por ser algo vaga sobre o problema encontrado.

Trigonometria, análise de tendências e estatística, cálculo de probabilidades ou cálculos avançados e funções complexas podem ser avaliadas na NumWorks sendo os seus resultados obtidos de forma acessível e legível.

A maior parte das análises pós-operações, consegue gerar gráficos ilustrativos do resultado (quando aplicável). É bastante intuitivo e os seus 140 PPI conseguem mostrar com exatidão esses mesmos resultados nos gráficos (que não podem ser personalizados). A NumWorks apresenta ainda uma interface bastante simples, com a existência de um botão de navegação, pelo que o acesso a esta informação está sempre disponível a um ou dois movimentos de distância.

Adicionalmente, o utilizador tem ainda a possibilidade de verificar em tabelas criadas dinamicamente, a disposição dos valores resultantes das fórmulas e funções executadas.

De referir ainda, a existência de um Modo Exame que faz com que a memória seja apagada, evitando assim as “cábulas”.

Como referi acima, apesar de possuir um ecrã de apenas 320 × 240 pixels, a NumWorks consegue escrever 140 PPI, o que faz com que o nível de detalhe e de perceção (especialmente nos gráficos) seja bastante elevado e fácil de perceber.

A interface é simples e eficaz. A calculadora tem um sistema direcional no topo superior que permite ao utilizador selecionar as várias opções disponíveis no ecrã. Depois existe um botão OK, para aceitar a escolha, ou um botão de retrocesso para voltar para o ecrã atrás. É um sistema simples, funcional e que, mesmo demorando algum tempo a interiorizar, acaba por se tornar intuitivo.

Própria para a escola?

Uma das preocupações que os alunos (e respetivos pais) têm na altura de aquisição de uma calculadora, é se se encontra conforme os requisitos e exigências das entidades oficiais para poder ser usada nos Exames.

Com efeito, segundo informações disponibilizadas pela própria NumWorks, a calculadora NumWorks cumpre todos os requisitos legais exigidos e já foi inclusive aprovada pelo Júri Nacional de Exames, mesmo a tempo do início do ano letivo.

Por outro lado, e como todos sabemos, as necessidades dos alunos do ensino superior são muito variáveis, dependendo de universidade para universidade, mas geralmente o responsável de cada unidade curricular indica apenas se podem usar calculadora gráfica, científica ou nenhuma. Nesse sentido, a NumWorks faz tudo aquilo que se espera de uma calculadora gráfica e dispõe ainda de uma aplicação Python, o que pode ser particularmente interessante para os alunos de Engenharia que estudem esta linguagem de programação.

O Design

A calculadora tem uma apresentação extremamente simples, mas, ao mesmo tempo, elegante e delicada. A NumWorks é totalmente branca, com botões também eles brancos, sendo que o ecrã e as letras nos botões são as únicas cores que sobressaem.

A NumWorks traz consigo uma capa protetora deslizante que é rígida o suficiente para absorver uma queda ou choque. A calculadora encaixa na caixa com o ecrã virado para baixo, como medida de proteção.

Os gráficos, funções, tabelas,… são todos apresentados no ecrã LED a cores e cuja luminosidade pode ser controlada.

A Numworks pesa 167 gramas (sem o manual de utilizador) o que faz dela um pouco acréscimo de peso para as mochilas pesadas que os alunos têm de carregar para as aulas. Com uma espessura de apenas 10 milímetros, trata-se de um dos dispositivos mais finos e leves do mercado.

Uma grande mais-valia da NumWorks é o facto de poder ser carregada por USB, trazendo um cabo mini-USB com ela. Não traz adaptador de tomada elétrica. Este cabo USB serve também para atualizar o software da calculadora, incluindo as atualizações produzidas pela comunidade.

Suporte Técnico e Atualizações

Pra concluir, gostaria de deixar a indicação que todo o apoio é tratado diretamente com a NumWorks. Se a calculadora tiver algum problema, deverá ser enviada para a NumWorks. A equipa da marca francesa, trata de todas as reparações necessárias e envia de volta a calculadora reparada. Caso haja algum defeito de fabrico, a calculadora é substituída.

Por outro lado, as atualizações são disponibilizadas gratuitamente a partir do website da NumWorks. Cada utilizador tem acesso à sua conta, a partir da qual pode atualizar a calculadora (ligando a calculadora ao computador por cabo USB).

Uma vez que não há necessidade de instalar qualquer programa no computador, é um processo que demora pouco tempo. Sempre que há uma nova atualização, os utilizadores são informados através do email com que fizeram o registo.

Para todos os utilizadores mais curiosos existe ainda uma outra alternativa que é a de se tornarem Beta testers da calculadora, e testar cada nova atualização antes dos restantes utilizadores.

Especificações Técnicas

Cor: Branco

Dimensões: 16,0 × 8,2 × 1,0 cm

Peso: 167 gramas

CPU: Processador ARMv7 de 216 MHz

Flash ROM: 8 MB

Memória RAM: 256 KB

Alimentação: Bateria integrada recarregável

Cabo de ligação: Micro USB tipo B

LED: Transparente Colorida RGB

Ecrã

Tamanho: 7,1 cm (2,8 polegadas)

7,1 cm (2,8 polegadas) Resolução: 320 × 240 pixels, 140 PPI

320 × 240 pixels, 140 PPI Tipo: IPS LCD

IPS LCD Cores: 262 144

Bateria

Capacidade: 1450 mAh

1450 mAh Autonomia: 20 horas em funcionamento1, vários anos em standby

20 horas em funcionamento1, vários anos em standby Tipo: Polímero de Lítio

No seu site, a NumWorks disponibilizou ainda um simulador online que permite a quem esteja interessado, fazer testes sobre o potencial da calculadora, antes de uma possível compra. Podem aceder aqui ao simulador.