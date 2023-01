Novos processadores AMD Ryzen 7000X3D chegam a 14 de fevereiro

A AMD é uma das mais fortes fabricantes no mercado dos processadores, depois da Intel. Mas ainda tem um longo caminho para provar aos consumidores o seu potencial.

E a fabricante de Lisa Su revelou agora uma nova data para o lançamento dos novos processadores Ryzen 7000X3D, o qual acontecerá no próximo dia 14 de fevereiro.

CPUs AMD Ryzen 7000X3D chegam a 14 de fevereiro

Foi durante a CES 2023, em Las Vegas, que a AMD revelou os seus novos processadores Ryzen 7000X3D, mas na altura não revelou nem o preço nem a data de lançamento dos equipamentos. No entanto agora a fabricante já divulgou mais novidades.

Segundo a empresa de Lisa Su, os processadores AMD Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D e Ryzen 7 7800X3D, com arquitetura Zen 4, vão chegar no próximo dia 14 de fevereiro.

A AMD esclarece que o chip topo de gama Ryzen 9 7950X3D consegue ser até 24% superior ao rival Intel Core i9-13900K nalguns jogos escolhidos pela marca. Já o modelo Ryzen 7 7800X3D garante ser 30% melhor do que o antecessor Ryzen 7 5800X3D.

O modelo topo de gama Ryzen 7950X3D conta com uma capacidade de 144 MB de cache 3D e tem um TDP de 120 W, enquanto mantém as especificações da versão base, como o boost clock e a quantidade de núcleos.

O segundo mais poderoso, que é o Ryzen 9 7900X3D tem um cache 3D menor, de 140 MB, um TDP também de 120 W e mantém igualmente a quantidade de núcleos e threads da variante base.

Já o processador menos potente da linha, o Ryzen 7 7800X3D oferece uma capacidade de 104 MB de cache e conta com 8 núcleos e 16 threads, boost clock de 5.0 GHz e o TDP mantém os 120 W dos restantes modelos da linha.

Todos estes novos chips com tecnologia 3D V-Cache da nova gama Ryzen 7000 da AMD contam com gráficos integrados, tal como aconteceu com outros modelos com arquitetura Zen 4.