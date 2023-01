MacBook Pro com ecrã tátil deverá chegar em 2025

O segmento dos computadores portáteis há muito que oferece soluções com ecrã tátil. A utilidade de tal recurso é muito específica e é certo que nem todos os utilizadores tiram partido dele e a Apple tem sido uma resistente nesta ideia. Na verdade, tem iPads no seu portfólio que são autênticos computadores portáteis que acabam por oferecer essa função, mas os MacBook continuam a ter "simples" ecrãs.

Em 2025, este paradigma pode mudar.

A Apple estará a trabalhar em MacBooks com ecrãs táteis e estes poderão chegar em 2025, segundo informações partilhadas pelo Bloomberg.

O mercado tem este recurso presente em inúmeros computadores portáteis, mas a Apple, apresar de dizer que o "toque" é o melhor recurso dos seus iPads, mantém resistência em levá-lo para os computadores.

MacBook Pro terá mesmo ecrã tátil

Segundo é avançado, o que a Apple poderá estar a preparar não trará grandes mudanças ao seu MacBook Pro em relação ao teclado, trackpad ou design de forma geral, apenas transformará o ecrã, com o toque e gestos.

O Bloomberg avança ainda que a Apple poderá vir a trazer este recurso para outros computadores, mas que não deverá haver planos para fundir o macOS com o iPadOS.

Há ainda a informação de que a empresa está a mudar os seus ecrãs do Mac para OLED como parte de uma revisão mais ampla do MacBook Pro. Os Macs atuais têm LCDs, mas os iPhones (exceto o iPhone SE) e os Apple Watches já vêm com ecrãs OLED.

É importante recordar que a Apple já teve nos seus MacBooks a Touch Bar. Ainda que não fosse um "ecrã" tátil, sendo apenas uma barra de recursos rápidos, a verdade é que esta nunca teve grande aceitação por parte dos utilizadores ou mesmo programadores.

Steve Jobs sempre foi um defensor dos computadores sem ecrã tátil, contudo, o mercado evoluiu muito desde a sua morte e do seu legado, pelo que ficar parado no tempo para respeitar as ideias do "mestre" nunca fez parte da identidade da Apple. Recorde-se de algumas mudanças que já aconteceram e que Steve Jobs tinha expressado a sua opinião desfavorável na altura, como os iPhones com grandes ecrãs, iPads de pequenas dimensões ou mesmo a utilização de uma caneta como o Apple Pencil.