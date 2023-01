Carros do jogo Gran Turismo 7 demoram quase 1 ano para ficarem prontos

No mercado dos videojogos existem vários títulos bastante apelativos, no entanto os relacionados com carros de velocidade acabam por ser um dos mais procurados no mundo gaming.

E há agora uma revelação interessante relativa ao popular jogo Gran Turismo. De acordo com as mais recentes informações avançadas pelo CEO da criadora Polyphony Digital, cada carro do jogo Grand Turismo 7 demora quase 1 ano até ficar pronto.

Carros de Gran Turismo 7 demoram 1 ano a construir

Há algumas semanas, no dia 23 de dezembro de 2022, o jogo Gran Turismo (GT) celebrou 25 anos de existência e, para assinalar a data, a criadora Polyphony Digital revelou alguns dados interessantes neste quarto de século e ainda mais algumas novidades, tal como referimos aqui.

Mais recentemente, o CEO Kazunori Yamauchi, referiu durante uma entrevista dada esta semana que a criadora necessita de quase 1 ano para conseguir criar um carro de Gran Turismo 7 do zero. Desta forma, e como a empresa divulgou a existência de mais de 10 carros diferentes nos últimos meses, o que significa então que o trabalho de desenvolvimento desses mesmos veículos começou muito antes do lançamento oficial desta versão do jogo, que aconteceu a 4 de março de 2022.

Em concreto, o executivo adiantou que os programadores demoram cerca de 270 dias à volta do desenvolvmento dos novos carros. Yamauchi diz ainda que espera que Gran Turismo 7 consiga receber cerca de 60 novos carros todos os anos.

Resta saber se esta nova edição do popular jogo de carros vai conseguir alcançar a existência de mais de 10.000 veículos produzidos nas duas últimas edições anteriores da criadora. Yamauchi adiantou que esse não passa por um dos objetivos quando um novo jogo é lançado, no entanto é algo que pode acontecer, tendo em conta a vida útil do título.

O CEO adiantou ainda que o jogo não receberá atualizações todos os meses propositadamente, e que estas serão lançadas de forma mais espaçadas.