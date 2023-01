Venham conhecer as vendas de GT em 25 anos e mais algumas novidades

Como por diversas ocasiões revelámos, o ano passado, marcou um número fantástico para Gran Turimo: 25 anos de existência.

No decorrer das celebrações desse 25º aniversário da série foi revelado o número de vendas global mas mais recentemente, no decorrer da CES 2023, foram reveladas mais novidades.

Gran Turismo 7 foi lançado no ano passado, em pleno momento de celebração da fantástica série de condução que a equipa da Polyphony tem mantido sempre com altos patamares de qualidade.

Trata-se de um dos jogos mais emblemáticos (exclusivo) das consolas da Sony e que a marca nipónica tem tido o cuidado, juntamente com a Polyphony, de manter num crescente ritmo de evolução e qualidade, mantendo-se, no entanto, fiel às suas origens e premissas originais.

São 25 anos de experiências de jogo cada vez mais realistas e empolgantes que todos os amantes de jogos de carros do Universo Playstation (e não só!) bem conhecem.

É uma das séries mais bem sucedidas do ecossistema da Sony e, dos videojogos no geral. E recentemente a Polyphony Digital nas palavras do seu CEO, Kazunori Yamauchi, deixou isso bem vincado.

Num artigo dedicado ao jogo e à longa carreira da série, Yamauchi revelou os números globais de vendas dos jogos Gran Turismo. E que números...

"Nos últimos 25 anos, o total cumulativo de vendas da série atingiu mais de 90 milhões de cópias, até 16 de novembro de 2022."

Trata-se de pouco mais de 8 vezes a população de Portugal o que, muito sinceramente, se pode considerar um número francamente positivo, mesmo tendo em conta a longevidade da série.

Nas suas palavras, Yamauchi refere ainda um pormenor interessante que, de certa forma, traduz o objetivo constante nas diferentes edições de Gran Turimo: Beleza.

Sem descurar aspetos importantes para um videojogo de carros como a física dos veículos, a condução e jogabilidade dos bólides, as condições atmosféricas e seu impacto nas pistas ou os sons de cada motor, desde sempre se notou um particular foco numa reprodução gráfica de excelência dos jogos Gran Turismo.

"Acredito que a série Gran Turismo sempre procurou a Beleza. A beleza dos carros, a beleza das paisagens e cenários, a beleza dos efeitos de luz, a beleza na condução, a beleza dos sons/músicas e a beleza dos gráficos. A “procura pela Beleza” é a grande motivação por detrás da criação de Gran Turismo."

CES 2023

Adicionalmente, e durante a CES 2023, Kazunori Yamauchi demonstrou o seu entusiasmo pelo facto de Gran Turismo estar prestes a chegar aos grandes écrans.

Por outras palavras, será já no próximo verão, mais precisamente a 11 de Agosto de 2023 que o filme que celebra Gran Turismo se estreará nos cinemas, pelas mãos do diretor Neill Blomkamp e que contará com Orlando Bloom e David Harbour como principais estrelas do seu elenco.

Ainda no decorrer da CES 2023, Jim Ryan anunciou que Gran Turismo 7 também estará disponível para o PlayStation VR2, sem custos adicionais para aqueles que já o possuem.