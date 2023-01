A OPPO tem feito um esforço para manter os seus smartphones atualizados e com as mais recentes versões do Android. Além disso, alargou a vida útil dos smartphones ao garantir que estes recebem mais versões do ColorOS.

Com o Android 13 e o ColorOS 13 este cenário está ainda mais visível e a empresa tem agora boas notícias para quem tem um smartphone da marca. A lista das atualizações para os próximos meses foi apresentada e traz excelentes novidades.

ColorOS 13 e Android 13 para mais smartphones

Desde o final do ano passado que a OPPO tem o ColorOS 13 pronto e apresentado aos seus utilizadores. Esta atualização está já a ser disponibilizada a alguns equipamentos e a um ritmo ainda limitado, para garantir a sua estabilidade e a ausência de problemas.

Agora, a marca parece ter resolvido acelerar o processo e preparar-se para trazer a muitos mais dispositivos esta versão. Partilhou a sua timeline de lançamentos, para que os utilizadores preparem os seus smartphones para os próximos meses.

A OPPO aposta em garantir atualizações

Do que pode ser visto na publicação feita, estes primeiros 3 meses de 2023 vão ser ativos e cheios de novidades. Para além de colocar novos smartphones com o ColorOS 13 em testes, muitos mais vão ter acesso ao que a atualização traz.

ColorOS 13 - Versão beta

Fevereiro de 2023:

Reno 5 F

F19 Pro

Março de 2023:

Reno 6

Reno 5

Reno 5 Marvel Edition

A55

A53s 5G

ColorOS 13 - Versão estável

13 janeiro de 2023:

Find X2 Pro (Índia, Indonésia)

Find X2 Pro Automobili Lamborghini (Índia, Indonésia)

Find X2 (Índia, Indonésia)

4 de janeiro de 2023:

Reno 8 (Indonésia)

F21s Pro (Índia)

Naturalmente que estas datas são aproximadas e vão depender de vários fatores para serem iniciadas. Ainda assim, os utilizadores podem começar a procurar a atualização nos smartphones da OPPO a partir desse momento.

Atualização chega muito em breve

Este aumento do ritmo da disponibilização do ColorOS 13 mostra que este sistema está estável, maduro e pronto a ser massificado nos smartphones da marca. É também a prova de que o esforço da OPPO está a compensar e que estes equipamentos vão ser mantidos a um bom ritmo.

Resta então esperar pelos próximos dias e começar a atualizar os smartphones da OPPO. Como até agora, espera-se que seja um processo simples e livre de problemas, quase transparente para o utilizador, que assim tem acesso ao Android 13 e a todas as suas novidades.