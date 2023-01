Vodafone: Falhas de rede confirmadas estão a afetar clientes em Portugal

Se é cliente Vodafone é provável que desde o meio da manhã tenha notado algum problema com a rede móvel. A empresa já confirmou que o serviço está com falhas, tendo afetado essencialmente clientes empresariais, incluindo o próprio serviço do INEM que utiliza Vofadone.

As dificuldades técnicas confirmadas pela Vodafone referem-se a "um serviço específico".

Em declarações à imprensa, a Vodafone confirmou no final da manhã que havia realmente uma falha nos seus serviços.

A Vodafone confirma dificuldades técnicas num serviço específico que afeta a estabilidade das chamadas em alguns clientes empresariais. As equipas técnicas estão a trabalhar com prioridade na resolução das mesmas.

No rol de empresas afetadas, destaca-se o serviço do INEM que também enfrentou problemas, segundo avançou a SIC, e que, na verdade, ainda não estão completamente solucionados.

Os problemas começaram a ser reportados por volta das 11h da manhã e neste momento ainda existem queixas a chegar ao serviço Downdector.

Apesar das declarações, a Vodafone não apontou nenhum horário para que o problema ficasse solucionado, apenas que as equipas técnicas já estão a trabalhar para isso.