Intel é condenada a pagar 949 milhões de dólares por violação de patentes de CPUs

A Intel tem agora um novo problema em mãos. De acordo com as recentes informações, a gigante californiana foi condenada a pagar um total de 949 milhões de dólares devido a infrações de patentes de processadores.

Em concreto, o caso diz respeito aos CPUs Skylake e Cascade Lake da Intel e o processo foi aberto pela empresa VLSI Technology, uma das suas rivais de longa data.

Não é por serem mais populares que as grandes empresas deixam de ter problemas como qualquer outra. Aliás, por terem mais poder e mais destaque é que esses problemas acabam por também ter mais impacto no mercado. E este é um bom exemplo disso mesmo.

A Intel sempre foi uma das marcas mais conhecidas do mundo tecnológico, especialmente pelos seus processadores. Mas agora está a ter alguns problemas relacionados com a patente de alguns modelos mais antigos.

Intel multada em 949 milhões de dólares

A empresa liderada por Pat Gelsinger tem um novo problema em mãos relacionado com os seus processadores. A Intel foi agora processada por violação de patentes e foi definido que deve pagar uma multa de 949 milhões de dólares devido aos seus CPUs Skylake e Cascade Lake.

O processo foi aberto pela empresa VLSI Technology, com a qual a Intel já teve outras desavenças. E desta vez, um júri federal do Texas disse que a empresa da Califórnia teria que pagar esse montante à queixosa. A acusação alega que a Intel infringiu uma patente com os seus processadores, nomeadamente no que respeita à arquitetura Skylake de 2015 e Cascade Lake de 2019.

Estas arquiteturas já têm vários anos e, segundo os advogados da VLSI, estas infrações permitiram gerar "milhões e milhões de violações a cada segundo".

Por sua vez, a Intel diz que estes dois CPUs usam tecnologias desenvolvidas por si mesma, mas a queixosa acusa a empresa de violar a sua patente 7.242.552, que corresponde a um método de redução de defeitos devido à tensão aplicada nos pads de colagem.

Um porta-voz da Intel adiantou que a empresa "discorda fortemente" desta decisão e pretende recorrer da mesma, dizendo que este caso é "um exemplo de muitos que mostram que o sistema de patentes dos EUA precisa urgentemente de reforma".

A VLSI é uma empresa que detém patentes e é afiliada do SoftBank Group.