Calendário completo do Mundial 2022 no Qatar

O Mundial 2022, no Qatar, arranca já amanhã (dia 20 de novembro) e termina a 18 de dezembro. Ao contrário de outros mundiais, este está a ser marcado pela crítica, pelos abusos de direitos humanos no Qatar.

O primeiro jogo do Campeonato do Mundo será o Qatar-Equador, com início agendado para as 16h deste domingo. Mas há muito mais. Veja o Calendário completo do Mundial 2022.

O Mundial do Qatar continua a gerar debate, quer no que diz respeito às condições dos trabalhadores, ao impacto ambiental dos estádios climatizados, ao papel da mulher ou aos direitos das minorias, nomeadamente LGBTQ+. Muitas críticas que têm levado os adeptos, sobretudo da Europa ocidental, a um boicote da competição. Várias federações nacionais têm também criticado a violação dos direitos humanos no Qatar.

Calendário de jogos do Mundial do Qatar

Apesar de todas as críticas, o Mundial 2022 no Qatar vai mesmo realizar-se e tem início este domingo. O calendário das competições já está disponível como mostra a imagem seguinte.

A Google também já habituou os seus utilizadores a ter informação essencial na sua própria pesquisa. Sem a necessidade de instalar nada, podemos ter acesso a toda a informação sobre os jogos do mundial.

Se escrever no motor de pesquisa mundial Qatar 2022 calendário irá ter acesso à informação dos jogos, notícias, fase eliminatória, jogadores e classificação.

Como referido, o campeonato do Mundo começa já este domingo e a nossa seleção também já se encontra no Qatar.

Portugal está no Grupo H e a estreia da nossa seleção neste campeonato do Mundo está marcada para 24 de novembro com o Gana.