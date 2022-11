O detetive mais famoso do Mundo está prestes a regressar com Sherlock Holmes The Awakened, um remaster que se encontra em desenvolvimento pela equipa ucraniana Frogwares.

O jogo recebeu recentemente um novo vídeo de gameplay que mostra um pouco sobre a jogabilidade deste titulo de investigação.

Os estúdios Frogwares encontram-se a trabalhar no seu próximo trabalho, Sherlock Holmes The Awakened, um titulo de homenagem ao detetive mais famoso do planeta que originalmente foi lançado em 2006.

Este remake, desenvolvido em Unreal Engine 4, recebeu agora um trailer de gameplay, e mistura elementos de investigação com terror psicológico, encontrando-se previsto para o próximo ano.

Esta nova aventura de Sherlock Holmes, passa-se em 1884 e surge como uma experiência bastante aterrorizante para o detetive que pela primeira vez, sente receio. Algo, nesta investigação ultrapassa a sua capacidade analítica de dedução e apela a valores sobrenaturais. À medida que o detetive e o seu parceiro, John Watson, investigam este caso, a trama vai-se adensando e o terror aumentando.

Trata-se de um caso tão complicado e arrepiante que a sua investigação irá criar laços e marcar os dois heróis de forma profunda.

O trailer agora disponibilizado (ver acima), revela um pouco mais sobre o ambiente sombrio e pesado do jogo, que ocorre com uma investigação de vários desaparecimentos misteriosos às mãos de um culto de Cthulhu, pela Europa e nos Estados Unidos.

Os membros de um culto misterioso, adoradores do culto Cthulhu (criados por H.P. Lovecraft), encontram-se a preparar a convocação de uma profecia que, caso seja concluída, pode alterar para sempre o Mundo tal como o conhecemos. Torna-se claro que será Sherlock Holmes a impedir os seus planos, tendo para tal de ultrapassar vários tipos de horrores e eventos modificadores da realidade.

Adicionalmente, conseguimos ainda ter vislumbres de algumas ferramentas e truques usados por Sherlock Holmes no seu caminho para descobrir as verdades escondidas.

Tal como seria de esperar num jogo de Sherlock Holmes, o jogador terá de reunir pistas e momentos chave dos crimes usando a sua imaginação. Terá ainda de interrogar os suspeitos de forma a obter as informações que eles escondem. Por fim, ligar todas as pistas dará origem a possíveis teorias para serem seguidas.

Haverá ainda espaço para vários quebra-cabeças e momentos do jogo que levam Sherlock a questionar a sua própria sanidade mental e que revelam o seu estado de espírito à medida que se aproxima cada vez mais da verdade. Verdade essa que, segundo os estúdios Frogwares, nenhum comum ser humano conseguiria compreender.

Como curiosidade de Sherlock Holmes The Awakened, o jogo irá permitir aos jogadores controlarem John Watson em diversas ocasiões.

Sherlock Holmes The Awakened será lançado para PC, Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch algures em fevereiro/março de 2023.