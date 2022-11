Passa muitas horas sentado? Saiba quanto tempo precisa de fazer exercício para compensar

Embora não seja aconselhado que as pessoas passem muitas horas sentadas, para muita gente, é inevitável. Se é o seu caso ou o caso de alguém que conhece, saiba que os cientistas já revelaram quanto tempo de exercício é necessário para compensar a quantidade de horas que passamos sentados.

Além disso, há escolhas que podem ser feitas no quotidiano que contrariam a tendência do sedentarismo.

A conclusão foi resultado de um meta-estudo publicado em 2020, que implicou a análise de nove investigações anteriores e envolveu um total de 44.370 pessoas, em quatro países diferentes. Todas foram monitorizadas através de um dispositivo de fitness e os resultados basearam-se em dados relativamente objetivos.

A investigação percebeu um risco de morte entre os que tinham um estilo de vida mais sedentário, à medida que o tempo gasto em atividade física de intensidade moderada a intensa ia diminuindo. Esta conclusão não é propriamente uma novidade, uma vez que as pessoas são alertadas para os riscos associados a uma vida sedentária.

Contudo, caso esse sedentarismo aconteça por obrigação, há formas de o combater.

Há formas de combater o sedentarismo inerente ao trabalho

De acordo com a investigação, até 40 minutos de atividade física de intensidade moderada a intensa, todos os dias, é a quantidade aproximadamente certa para equilibrar 10 horas em que uma pessoa se manteve parada, sentada. Isto, apesar de qualquer quantidade de exercício, ou mesmo estar apenas de pé, ajude até certo ponto.

Em indivíduos ativos que fazem cerca de 30-40 minutos de atividade física de intensidade moderada a intensa, a associação entre tempo sedentário elevado e risco de morte não é significativamente diferente daqueles com quantidades baixas de tempo sedentário.

Explicaram os investigadores, partilhando que a realização de algumas atividades razoavelmente intensas, como ciclismo, caminhada, ou mesmo jardinagem, pode reduzir o risco de uma morte precoce.

De acordo com o Science Alert, na altura, o estudo foi publicado aquando do lançamento das World Health Organization 2020 Global Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour. Estas diretrizes foram reunidas por 40 cientistas de seis continentes.

Como estas diretrizes enfatizam, toda a atividade física conta e qualquer quantidade dela é melhor que nenhuma. As pessoas ainda podem proteger a sua saúde e compensar os efeitos nocivos da inatividade física.

Garantiu Emmanuel Stamatakis, investigador de atividade física e saúde populacional da University of Sydney, na Austrália.

Subir as escadas em vez de andar de elevador, brincar com crianças e animais de estimação, participar em aulas de yoga ou dança, fazer tarefas domésticas, caminhar e andar de bicicleta são exemplos de atividades apresentados como formas de as pessoas poderem ser mais ativas.

Para aqueles que não conseguem gerir os 30-40 minutos, inicialmente, os investigadores sugerem começar por dedicar menos tempo e ir alargando aos poucos.