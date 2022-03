Hardware: Preço das wafers deverá aumentar 25% até 2025

A escassez de chips mostrou, para quem não tinha essa consciência, a importância que o setor dos chips eletrónicos tem no mundo tecnológico, o qual atualmente definitivamente não se restringe apenas ao segmento dos computadores e smartphones.

Mas depois da falta de stock, existem agora outras possíveis condicionantes neste mercado, agravadas também pela atual guerra da Rússia contra a Ucrânia. Neste sentido, segundo as informações recentes, o preço das wafers de silício deverá aumentar 25% até ao ano de 2025.

Wafers podem ficar 25% mais caras até 2015

Numa altura em que a disponibilidade dos chips eletrónicos pode estar no bom caminho, assim como os preços que começam a ficar cada vez mais próximos dos valores inicialmente tabelados, parece que se preveem novos obstáculos no futuro neste campo.

De acordo com os dados avançados por um novo relatório da indústria, os preços das wafers de silício poderão atingir novos recordes nos próximos anos. Assim, tal como indica o canal China Times, pelo menos o preço de dois wafers de 12 polegadas vão passar a custar mais de 200 dólares (~180 euros) pela primeira vez em 2024. Os detalhes revelam que todos as fabricantes de wafers de silício já estão a assinar contratos a longo prazo com os clientes de forma a fixar os preços tabelados. Mas depois já poderá ser difícil de encontrar os chips seguintes com os mesmos valores.

Em suma, espera-se que o aumento de preço dos componentes se encontre entre os 20% e 25% que deverá acontecer entre este ano e o ano de 2025. O aumento será devido a uma combinação de vários fatores, como a grande procura e alguma incompatibilidade no ciclo deste negócio.

Temos também noticiado que muitas fabricantes populares, como a Intel e a TSMC, estão a investir ainda mais neste setor, através sobretudo nos planos e na construção de novas fábricas.

Por outro lado, muitas empresas também já têm a garantia da venda total do seu stock atual, algumas até ano ano de 2026. Desta forma, embora o preço das wafers possa aumentar, o impacto deverá ainda demorar até ser sentido na carteira dos consumidores.