Gráficas usadas para minerar perdem 10% do poder de processamento por ano

As placas gráficas usadas na mineração de criptomoedas são submetidas a cargas de esforço enormes. Para além disso, são equipamentos que muitas vezes trabalham intensamente durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, a altas temperaturas. Como tal, é de esperar que todas estas condições tenham um impacto negativo nas GPUs.

Agora, de acordo com a marca Palit, as gráficas usadas para a mineração perdem 10% do seu poder de processamento por ano.

Na passada quinta-feira, a Palit Microsystem referiu que as placas gráficas que foram usadas anteriormente para a mineração de criptomoedas, como a Ethereum, perdem cerca de 10% do seu poder de processamento original ao longo de um ano de atividade.

Os representantes da empresa taiwanesa conversaram com a equipa do site polaco Benchmark.pl acerca dos riscos inerentes à compra de placas gráficas usadas para a mineração das moedas digitais.

Tal como já aqui tivemos oportunidade de referir várias vezes, com o valor de algumas criptomoedas a baixar, e alguns países, como a China, a fechar as portas a esta atividade, muitos mineradores estão agora a vender os seus equipamentos a um preço mais baixo.

De acordo com a Palit, alguns modelos até funcionam em boas condições. Há mineradores que diminuem as frequências de operação, o que permite melhorar a eficiência. No entanto existem também muitos equipamentos que são levados ao extremo.

Neste sentido, a empresa de Taiwan alerta que há uma forte possibilidade de, ao comprar uma gráfica nestas condições, esta revele ter menos performance do que o esperado. Consequentemente, o equipamento também terá um tempo de vida menor.

Testes independentes mostraram que os chips gráficos, após um ano a operar na mineração, podem contar com até 10% menos performance do que modelos novos idênticos.

Palit Microsystems

Caso seja a sua intenção comprar uma GPU usada anteriormente para extrair moedas digitais, é importante ter em atenção estes pormenores.