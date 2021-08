A privacidade sempre foi uma questão sensível para os utilizadores do Facebook. Mesmo com todas as promessas de melhorias constantes nesta área, esta vertente fica sempre aquém do que seria esperado e até do que seria o mais básico.

Com esta premissa em mente, o Facebook explora agora novas formas de acede à Informação. Estará a avaliar e estudar formas de analisar dados criptografados sem decifrá-los, para que depois possa enviar publicidade dirigida aos utilizadores.

Facebook quer olhar para mensagens sem as abrir

Mesmo estando a adicionar criptografia aos seus serviços, o Facebook quer garantir uma forma de aceder aos dados dos utilizadores. Não o quer fazer de forma aberta e sem violar a privacidade, mas sim recorrendo a mecanismos intermédios e completamente legais.

Para isso, e do que foi revelado agora, a maior rede social da Internet estuda formas de o fazer. Quer analisar estes dados, para dali obter informações úteis e essenciais, mas sem que decifre os dados a que tem acesso.

Encriptação homomórfica pode ser a solução

A forma como o irá fazer, conforme confirmou, baseia-se na utilização de inteligência artificial e, em especial, à encriptação homomórfica. Esta forma permite, através de complexas fórmulas matemáticas, processar os dados sem ter acesso direto aos mesmos.

Naturalmente que o Facebook quer usar este acesso e esta informação para proveito próprio. A ideia é conseguir criar publicidade dirigida aos utilizadores do WhatsApp, e outros serviços, sempre com base na informação que é transmitida entre os utilizadores.

Privacidade da informação estará garantida

Do que o Facebook comentou, entretanto, ainda será cedo para que a encriptação homomórfica seja considerada uma alternativa para os seus serviços. Ainda assim, as vantagens desta técnica são óbvias, em especial para a rede social, por conseguir ter acesso a dados, sem perder a segurança e a privacidade.

As propostas de emprego que o Facebook tem publicou apontam para uma aposta grande nestas áreas, para garantir a promessa feita em 2019. Quer implementar as cifras nos seus serviços, para assim garantir a privacidade e a proteção dos dados dos utilizadores.